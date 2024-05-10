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連江縣府代辦「福馬同城通」涉違法　綠委指統戰工具：應介入查辦

▲▼被預儲300元人民幣！福馬同城通卡掀統戰爭議 連江縣府回應了。（圖／記者林名揚翻攝）

▲福馬同城通卡。（圖／記者林名揚翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

中國福建省政府主辦「福馬同城通」交通卡，讓馬祖居民到中國福州市享各項優惠，連江縣政府在官網配合中共代辦申請業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例相關規定。綠委林楚茵表示，福馬同城通就是統戰工具，讓國人個資落入中國手中。綠委洪申翰則指出，縱使是我國企業發行的卡片，若從公務機關協辦都有圖利疑慮了，更何況這樣一張「木馬屠城卡」，連江縣政府明目張膽的違法行徑，相關單位應介入查辦。

對於「福馬同城通」交通卡疑慮，林楚茵指出，國民黨團總召傅崐萁一趟中國行回來，中國馬上開放到馬祖旅遊，更有「福馬生活圈」、「福馬同城通」卡，到底背後什麼陰謀？福馬同城通卡是由中國的「福州市民卡有限公司」發行，這個公司隸屬於「福州左海控股集團」，而左海集團背後分別由「福州市人民政府國有資產監督管理委員會」跟「福州國有資本投資運營集團有限公司」持有完整股權，發行福馬同城通的公司就是中國政府。

林楚茵說明，因此當使用「福馬同城通」，個資、消費紀錄、移動軌跡等，都可能會被中國追蹤，這背後存在更大國安問題，更誇張的是，四月書面質詢行政院，行政院回函表示，連江縣政府竟然未經申請就協助代辦，這不僅是幫忙中國政府搜集台灣個資，更是圖利中國公司。

林楚茵直言，這已經不只是用「經濟紅利」讓地方包圍中央做統戰，而是用離島共同生活圈做跳板以融謀統，提醒在地居民千萬不要落入中國陷阱，更呼籲相關單位要重視這件事情，作出適當處置，圖利中共萬萬不可，檢調單位不要睡。

許智傑也指出，中國的事務應該由陸委會統一處理，此交通卡申辦也應向我國主管機關交通部申請。然而連江縣政府直接協助國人申辦中國福建省政府主辦的「福馬同城通」交通卡，的確不適合。中國共機還在擾台，推出這個送 300 元人民幣儲值金和福州文化景點免費的交通卡，是在玩兩面手法，一邊文攻武嚇，一邊釋放小利、統戰意味相當濃厚。

洪申翰則指出，縱使是我國企業發行的卡片，若從公務機關協辦都有圖利疑慮了，更何況這樣一張「木馬屠城卡」，是由中國福州市政府100%持股的國營公司推出，洪申翰痛批，連江縣政府幫忙辦理或宣傳，「是在幫對岸做統戰的打手嗎？」。

洪申翰強調，依據兩岸人民關係條例第33之1條規定，我方公私部門或個人、團體，都不得與陸方黨政軍有相關合作行為。洪申翰痛批，連江縣政府明目張膽的違法行徑，相關單位應介入查辦。

洪申翰呼籲，「王忠銘縣長請回頭是岸」，連江縣府是中華民國的地方政府，有關對外事務，應洽中央主管機關辦理，不應違法擅作主張，隨對岸起舞。

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