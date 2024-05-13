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社會 社會焦點 保障人權

週薪1.5萬！士院選任國民法官「53選10」　將審醉男勒斃運將案

▲▼ 汐止殺計程車司機陳瑞祥 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲士林地院審理汐止醉男陳瑞祥勒斃小黃運將，選出6位國民法官與4名備位國民法官。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地方法院審理汐止40歲陳瑞祥喝醉尿急，跑到計程車排班據點徘徊，疑在計程車林姓駕駛的車輛附近小便，雙方因此爆發口角，將64歲林姓運將遭鎖喉勒死，其酒測值高達1.07。今（13日）上午選出6名國民法官與4名備位國民法官，並進行宣誓及審前說明，明將與3名職業法官共組合議庭審理。

去年4月6日清晨6時許，64歲林姓小黃運將前往汐止火車站排班，發現40歲陳男突站其車輛後方尿尿，隨即下車理論，雙方爆發衝突，陳失控徒手勒住林脖子，林當場失去生命跡象，經救護人員電擊7次，送往醫院搶救仍宣告不治，動手的陳姓嫌犯當場被警方逮捕。

對於行兇過程，陳姓男子向警方供稱「全部忘記了」，只坦承前一天在汐止與朋友在超商前買酒喝，喝多種混酒，包括清酒，喝完酒後直接回家，但途中卻斷片都不記得，甚至一度胡言亂語對警說「我喜歡你們，我喜歡你們」。

士林地院13日上午9時30分行國民法官選任程序，候選國民法官應到130名，實到53名，經檢、辯意見，採先抽後問模式，先從到場且可全程參與的國民法官中，抽出25位，並由審、檢、辯三方進行個別詢問，選出選出6位國民法官、4位備位國民法官。

6名國民法官、4名備位國民法官的年齡介於31至40歲4名、41至50歲3名、51至60歲2名、61至70歲1名；職業方面，電子加工業1名、保險業1名、運輸業1名、自營業1名、金融業1名、公務員1名、服務業2名、旅遊業1名、醫療1名。

居住所位於北市士林區3名、內湖、汐止各1名、北投、淡水及八里各1名；教育程度學士6名；其餘碩士、專科各2位。

國民法官及備位國民法官隨即進行宣誓程序，並於下午聆聽審判長審前說明，與3位職業法官（審判長蔡守訓、受命法官陳銘壎、陪席法官張毓軒）共同組成國民法官法庭，明起至17日審理程序；依國民法官法，每位國民法官可領到周薪1萬5千元，並可向上班單位請5天公假。

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