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全台首創　竹市5／18免費AMH卵巢功能檢測活動

▲免費AMH卵巢功能檢測活動宣傳DM。（圖／新竹市政府提供）

▲免費AMH卵巢功能檢測活動宣傳DM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府於去年推出「祝妳好孕凍卵補助計畫」滿周年了！作為全台首創補助AMH抽血的城市，在計畫滿週年之際，市府將搭配SOGO百貨母親節週年慶檔期，於5月18日13時至15時，在SOGO百貨3樓五面電視牆前，辦理免費AMH抽血活動，邀請各位女性朋友們把握機會，一起擁抱幸福。

新竹市長高虹安表示，「祝妳好孕凍卵補助計畫」自去年母親節前夕施行以來受到了各界關注，受補助市民9成以上表示認同。感謝市民朋友的支持，今年市府擴大補助範圍，對象包括25-40歲的新住民配偶，重視所有女性市民權益和家庭幸福，與市府攜手打造友善的生育平權環境。

衛生局長陳厚全表示，凍卵補助計畫自112年推出以來，市府積極與各商場及職場公私協力合作，辦理AMH抽血活動獲得熱烈迴響。經過問卷調查，有八成的受檢女性市民表示，透過AMH抽血檢測可了解自身卵巢功能，有助於生育規劃，對於此項政策實施感到非常滿意及肯定。今年首場免費AMH抽血活動，將於5月18日在SOGO百貨3樓舉辦。邀請市民朋友踴躍參加，活動當天也提供凍卵相關諮詢，歡迎市民朋友多加運用。

衛生局說明，當日的活動報名方式有兩種，可先至新竹市民數位整合服務平台申請(https://reurl.cc/ezEGOQ)，減少當天填寫資料的時間或現場申請，請攜帶身分證正反面影本或居留證及配偶身分證影本各一份。在溫馨的五月，邀請符合資格的市民朋友，一起來參加好孕降臨免費AMH抽血檢測活動。相關活動諮詢專線03-5355191分機333陳小姐。

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