歡慶512國際護師節　高虹安表揚198優異護理人員

▲竹市衛生局技正王芳時今年獲得優良護理人員獎。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

512國際護師節恰逢母親節前夕，新竹市護理師護士公會今(10)日在華麗雅緻風采宴會館舉行「護師節暨優良護理人員表揚大會」，表彰竹市服務年資滿20年的資深護理師、各單位推薦的優良護理師，以及在職進修和學術發表方面表現優異的護理師共198位。新竹市長高虹安親臨會場頒獎，並感謝護理人員在醫療照護領域的出色表現和熱忱奉獻，代表全體市民和市府團隊向所有最專業的白衣天使致以誠摯的謝意，並祝福512護師節快樂。

高虹安指出，竹市共有4,086位護理人員投入護理醫療相關工作，遠見雜誌去年全國調查指出，竹市平均每位護理人員服務之病床評比為全國第一。市府也致力於改善護理職場環境，輔導醫院達到衛生福利部公告的三班護病比標準，未來市府也將持續傾聽護理師的聲音，並落實各項醫療護理的政策，希望竹市的護理人員能在友善和支持的環境中工作，為社會創造更多福祉，與市府攜手共同守護市民的健康。

高虹安表示，護理人員就像家人一樣時刻關心著大家的健康，用愛心與專業照護市民，感謝所有護理人員堅守崗位，用熱忱為市民提供細心、貼心的服務。護理人員更是社會的重要支柱，有舒適、安全、友善的護理職場環境才能讓護理人員都能全心投入照護工作，邀請市民朋友在接受護師照顧時，別忘了說聲謝謝，一起用行動支持護師工作。

新竹國軍醫院負責感染管制的護理師黃雅慧表示，很開心今年榮獲資深護理人員獎，20年以來的護師職場生涯。她感言到，當年懵懂無知的黃毛丫頭，一腳踏入護理這個大家庭，從校園裡的護理照護知識養成，到實習醫院的臨床實習，最後進入護理職場，這期間有歡笑、有苦、有淚水，很慶幸一路上遇見許多願意帶著她一起成長的學長姐們。所擁有的護理經歷更奠定了寶貴的臨床經驗，也讓她有機會接觸感染管制護理師這條路，更因爲成為感染管制護理師，讓她的護理生涯增添轟轟烈烈3年多來的抗疫經驗，很珍惜這一路上經歷的人、事、物，每一個都是值得學習、效仿的榜樣，未來20年也將持續堅守崗位為民服務。

新竹馬偕醫院急診室護理部的督導盧美言表示，很高興今年榮獲資深護理人員獎，她說，護理已佔據多半的歲月，其中20年的青春年華是屬於急診魂，在急診室中體會到人生的無常，看見病人家屬的無助，很慶幸可以憑藉著護理的專業與熱忱，在能力所及之處，盡些綿薄之力。她親身經歷過921地震、SARS及COVID-19疫情重大災難應變，與急診夥伴們並肩作戰，如同搶救雷恩大兵，深入前線，分秒必爭，為共同信念努力，這當中的感動與感激，無比的珍貴，好比心靈雞湯，激揚自我能量及動力，一路支持著她走到資深護理師的里程碑，更因為有護理的滋養，讓更加珍惜生命的酸甜苦辣，感受人生的美好，感恩護理道路上的你、我、她，有你們真好。

衛生局表示，竹市衛生局技正王芳時今年獲得優良護理人員獎，王技正原擔任疾病管制科長，在109年面臨新冠肺炎挑戰及病毒不明的情形下，積極部署各項整備工作及充實防疫設備，疫情持續3年多以來，她也一直帶領科室同仁精進疫情調查，不間斷的執行各項防疫工作，為竹市防疫竭盡心力。對於從事多年防疫工作，她表示，雖然有苦有笑，但一直提醒自己莫忘初衷，不要忘記當初踏入護理領域的感動。