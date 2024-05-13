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社會 社會焦點 保障人權

信義商圈撒玩具鈔釀推擠！網紅「培根」到案致歉　警2罪送辦

記者張君豪／台北報導

北市東區信義商圈10日晚間發生網紅「Mr.R」公然當街撒錢、引發民眾推擠事件，轄區信義警方到場後管制人潮並制止該項活動，所幸過程並無民眾受傷，網紅「Mr.R」林男到案辯稱，假鈔是另名網紅「培根」帶來發送，警方依法傳喚陪培根。今天上午11時許，培根在經紀人陪同下到信義警分局三張犁派出所接受警詢，面對媒體詢問，他低調不發一語，快速進入警所。

▲網紅培根13日上午赴信義警分局三張犁派出所到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網紅培根13日上午赴信義警分局三張犁派出所到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

網紅「培根」饒姓男子（32歲）離開派出所時接受媒體訪問，他坦承「對空中丟玩具鈔這個不成熟、無聊舉動、在此先跟大眾道歉、對不起」，但強調「我手上拿的是玩具鈔、知道當下（造勢）最有效」、「並沒有造成任何推擠、或對社會秩序造成影響」、「但我還是對我這行為道歉」。培根強調，當天只帶了8張玩具鈔，甚至媒體詢問他「有人說你這樣行為是蹭熱度」，他也坦承是自己疏失，頻頻致歉。

▲網紅培根13日上午赴信義警分局三張犁派出所到案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網紅培根到案說明後在經紀人陪同下離開。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方警方表示，網紅等人在松壽路撒鈔的不當行為，11日上午先行約談林姓網紅，今天再約談培根到案，由於他們無視散發鈔票或玩具鈔可能會引起民眾推擠踩踏，足以影響公眾生命安全，調閱相關監視器及民眾提供影像後，訊後將依觸犯《刑法》公共危險罪嫌送辦，培根本人並未強調自己發的是真鈔，並未觸犯詐欺罪嫌，但當街撒玩具鈔明顯觸犯《廢棄物清理法》，將提供網紅資料移請北市環保局裁處開罰。

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