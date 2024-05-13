日航又出事！福岡機場「入侵跑道」險撞機　J-Air緊急煞車被迫停飛

▲ J-Air因這起事件取消航班，圖非當事飛機。（圖／翻攝自X／@JAIR_officialjp）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本福岡機場10日險些發生意外，一架日本航空波音787客機衝出滑行道停止線一大截，差點撞上跑道上一架正要起飛的J-Air客機，導致J-Air客機緊急煞車，航班被迫取消。

綜合NHK及《共同社》等日媒，日本國土交通省透露，10日中午約12時20分，預定從福岡飛往羽田的日航312航班在未獲得機場管制員許可之下超出滑行道停止線，入侵跑道。

當時管制員指示日航客機停在滑行道停止線前，機師卻繼續前進並超出停止線，管制員再次指示停下後才停在跑道前。而當時跑道上有一架日航子公司J-Air客機，預定飛往愛媛縣松山機場，正以時速逾120公里速度行駛，因日航客機逼近，在管制員指示下緊急中止起飛。

J-Air客機停在距離日航客機約數百公尺的位置，而日航客機機翼已有部分進入跑道，且J-Air客機因緊急煞車必須接受安全檢查，導致航班被迫停飛，日航客機也因此延誤。

J-Air機師描述，當時感覺「日航飛機好像要進入跑道」。國交省認為，由於兩機之間有足夠距離，不構成可能引發意外的重大事故，至於詳細事發情形仍在調查。

日航則對此聲明致歉，已針對此事向民航局報告，未來將在民航局指導下與相關部門合作分析通訊內容，致力於防止類似事件再度發生。