北檢認徐巧芯沒洩密？　王定宇曝「玄機」：誤解或曲解新聞稿

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委徐巧芯因公布外交部援烏克蘭相關密件，遭外交部提告，北檢日前也以「他字案」啟動偵辦， 然而，新聞稿中提及，「文件非屬國家或國防機密」等文字，部分人士認為，代表徐巧芯洩漏的不是機密。對此，民進黨立委王定宇昨（9日）表示，這段文字僅是代表，該文件不是根據《國家機密保護法》核定的密件，因此適用《刑法》的洩漏國防以外機密罪。

王定宇提到，徐巧芯涉洩密案開始查辦了，並認為，北檢新聞稿所說「文件非屬國家或國防機密」混淆了某些人的認知。

王定宇說明， 如果是根據《國家機密保護法》核定機密等級者，屬於國家機密，洩密就是適用《國家機密保護法》第 32 條第1項：洩漏或交付經依本法核定之國家機密者，處一年以上七年以下有期徒刑。

然而，王定宇指出，如果不是根據《國家機密保護法》核定的國家機密，也不是國防機密，則屬於洩漏國防以外機密罪，適用《刑法》第132條第1項：公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處三年以下有期徒刑。

所以，王定宇強調，北檢新聞稿所說「文件非屬國家或國防機密」，代表的是以洩漏國防以外機密罪偵辦，已簽分他字案，將徐巧芯列被告。

最後，王定宇提醒，如果說「北檢認為徐巧芯洩漏的不是機密」，可能是誤解或曲解。