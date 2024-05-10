美商務部列37陸企「出口黑名單」　陸官方警告：採必要措施維護權益

▲大陸空飄氣球被美軍擊落。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美商務部於當地時間9日公布貿易「黑名單」，有37間大陸實體企業包含在內，其中，也有參與資助「空飄氣球」的公司。據了解，黑名單內的企業未經美國政府批准，不得獲取來自美國的技術和零件。對此，大陸商務部及外交部先後發出聲明譴責並敦促美國立即停止錯誤做法，「將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝 北京日報）

大陸外交部發言人林劍表示，中方一貫堅決反對美方濫用實體清單等出口管制工具，遏制打壓中國企業，「中俄有權開展正常的經貿合作，這種合作不應受到干擾和限制。」

林劍強調，美國長期以「國家安全風險」為由打壓中國企業，但始終拿不出證據，「敦促美方停止泛化國家安全概念，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止濫用各類制裁清單無理打壓中國企業。」

同時，大陸商務部也發出聲明批評，美方長期以泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，打壓遏制他國企業，嚴重損害企業合法權益，破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，阻礙世界經濟復蘇和發展，「敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」