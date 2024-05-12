31歲泰女遭殺害棄屍基隆大武崙山區　同鄉女雇主遭聲押！

▲1名泰籍女移工疑遭同鄉雇主殺害，棄屍基隆大武崙砲台山區。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

持觀光簽證來台2個多月的31歲泰籍女子，10日晚間被林姓女雇主（泰籍新住民）殺害，棄屍基隆大武崙砲台山區。警方依據監視器畫面循線追緝，昨日下午在林女住處將她逮捕到案，檢方訊後認定林女涉犯殺人重罪，且有滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押，基隆地院今（12日）上午將召開羈押庭。

警方初步調查，死者持觀光簽證來台2個多月，並在台灣工作，同鄉的林女疑似是死者雇主，死者男友則是在新竹工作的泰籍移工，他昨晚接獲女友用手機傳來的定位求救訊號，並稱自己被同鄉移工帶往山區。之後，男方拼命打電話聯繫，但女方電話打不通，他只好先向警方報案，隨後與2名友人前往大武崙山區尋找。

▲涉嫌殺害同鄉女移工的林女遭檢方聲請羈押。（圖／記者郭世賢翻攝）



3人根據手機定位找到天亮，清晨在大武崙砲台的產業道路發現女方，人已成冰冷遺體，卡在邊坡下方10多公尺處。警消到場後發現，死者手腳各有一處刀傷，現場血跡斑斑，經檢警相驗後研判，刀傷應非致命傷，死者是被推下邊坡後因失血過多身亡。

檢警調閱山區道路監視器畫面，鎖定死者的雇主林姓女子涉有重嫌，警方依據林女機車車牌循線追緝，昨日下午在基隆中正區林女住處將她逮捕到案。檢方偵訊時，林女矢口否認犯案，且對犯案過程交代不清，檢方認定林女涉犯重罪，有滅證、逃亡之虞，向基隆地院聲請羈押，法官今日上午將開庭審理。