基隆命案女移工涉重嫌！泰女遭棄屍大武崙山區　生前求救等不到男友

▲基隆大武崙砲台命案，泰女遭砍後推下邊坡身亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

一名31歲泰籍女子持觀光簽證來台2個多月，不料10日晚間被另一名泰籍女移工載往基隆市大武崙砲台山區，疑發生口角後被砍，再被推下半山腰的產業道路旁邊坡。案發時，死者曾傳訊向男友求救，男友報案後也跟2名友人根據定位尋人，但女友被找到時已成冰冷遺體。目前警方將3人列為關係人，同時全力追緝涉案女移工。

根據警方調查，死者男友是一名在新竹工作的泰籍移工，昨晚接獲女友用手機傳來的定位求救訊號，並稱自己被同鄉一名女移工帶往山區。之後，男方拼命打電話聯繫，但女方電話打不通，他只好先向警方報案，隨後與2名友人前往大武崙山區尋找。

3人根據定位從凌晨找到天亮，清晨在大武崙砲台的產業道路發現女方，但女方卡在邊坡下方10多公尺處，幾人趕緊打電話報案。警消到場將人救起後，發現女子左側、大腿被砍，渾身是血，已明顯死亡，現場血跡斑斑，然經今晚相驗後，手、腳雖有刀傷，但非致命傷，研判應是遭砍後被推下邊坡，最終失血過多身亡。

目前警方已將男友及2名友人列為關係人，詢問後請回，並鎖定車牌追緝載死者上山的女移工。至於兇嫌確切身分及犯案動機，尚待女移工到案後釐清，全案調查中。