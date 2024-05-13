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中台禪寺浴佛法會吸1.5萬信眾禮佛　南投慈濟三節合一千人浴佛

▲中台禪寺舉行萬人浴佛。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲中台禪寺舉行萬人浴佛法會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為紀念佛陀誕生，中台禪寺11日舉辦浴佛法會，計有1萬5000多名佛弟子回中台山禮佛；另佛教慈濟基金會為慶祝「佛誕節、母親節、全球慈濟日」，12日也在全國各聯絡處及海外同步連線舉行三節合一浴佛典禮，場面都相當盛大莊嚴。

中台浴佛法會由上見下穎大和尚主法，眾多身著海青的佛弟子聚集在佛堂虔誠誦經；縣長許淑華前往參加法會，不禁讚嘆1萬5000多位佛弟子同場禮佛，讓他感受滿滿正能量。

▲中台禪寺和南投慈濟日前分別舉行萬人浴佛、三節合一浴佛典禮。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，遍布各地的中台信眾不但在周末回中台山禮佛、浴佛，而中台山各地居士、大德平時默默行善、度化眾生，更是安定社會的力量；去年卡努颱風造成災害，中台禪寺發心捐助200萬元、協助安置災民，另中台禪寺遠近馳名、一直幫忙縣府發展南投觀光、接待外賓，對南投的貢獻有目共睹，在在讓他感恩在心，希望中台弘法道場愈來愈興盛，接引更多十方大眾到中台禮佛。

▲南投慈濟舉辦三節合一浴佛典禮。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投慈濟舉辦三節合一浴佛典禮。（圖／南投縣政府提供）

▲中台禪寺和南投慈濟日前分別舉行萬人浴佛、三節合一浴佛典禮。（圖／南投縣政府提供）

副縣長王瑞德12日上午前往佛教慈濟基金會南投聯絡處，出席慈濟佛誕節、母親節、全球慈濟日『三節合一』浴佛典禮，與近千信眾一同浴佛祈福：隨著法師視訊連線引領下，大眾唱頌讚佛偈，並獻上燈燭、香湯、香花，王瑞德和參加信眾以手沾香湯，躬身禮敬佛足，縣議員林儒暘、林憶如，名間鄉長陳翰立也到場共襄盛舉。

慈濟基金會指出，每年5月的第2個禮拜天是母親節，慈濟在1996年時訂為「全球慈濟日」，2000年訂為國定「佛誕節」，同年推動「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一的全球浴佛大典，浴佛淨心，以報佛恩、親恩、眾生恩，祈願人心淨化、社會祥和、天下無災；王瑞德也祈求風調雨順、四時無災，以及卡努颱風災修工程順利，同時祝福媽媽們母親節快樂，並希望為人子女都能即時行孝、尊敬長輩。

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