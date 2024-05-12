慈濟證嚴法師人心淨化、尊重生命　陽明交通大學頒雙博士學位

▲國立陽明交通大學今日上午為證嚴上人頒予名譽哲學暨醫學雙博士學位。 。（圖／國立陽明交通大學提供）



記者崔至雲／台北報導

國立陽明交通大學為表達對證嚴法師行誼及其倡導人心淨化、尊重生命之具體貢獻的尊崇與感恩，今（12日）為證嚴上人頒予名譽哲學暨醫學雙博士學位。證嚴法師致詞時提到，感恩陽明交大給予的勉勵，將讓他腳步更穩健地往前走。

今日的頒贈典禮由陽明交通大學校長林奇宏親自頒贈名譽博士學位證書授予證嚴法師，陽明交通大學校長林奇宏、人文與社科院王文基院長代表宣讀表彰辭，感念證嚴上人於全球各地致力推動慈善、醫療、教育、人文四大志業，對淨化人心、環保科技、醫療創新等，帶來巨大貢獻。證嚴上人將這份殊榮，歸於四大志業同仁與全球慈濟人，並對陽明交通大學給予全球慈濟人的鼓勵表達深刻感恩，上人感性說道「感恩在座四大志業同仁，不知道要用什麼語言表達此刻的感恩。」

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證嚴上人表示，慈濟近一甲子走來，都是靠著人與人之間的清淨本性與無私大愛點滴累積起來的善業。但隨著時間的變化、工具的發達，資訊大量流通，人與人之間的意念也越來越複雜，此刻社會更需要讓人人有共同的方向，讓人人有愛心，走入人間，讓人人能夠有希望，教育需要往善的方向努力、醫療要守護生命、慈善要更積極的施愛人間。證嚴上人謙虛說道，感恩陽明交大給予的勉勵，將讓他腳步更穩健地往前走。

林奇宏宣讀名譽博士表彰辭強調，證嚴上人將佛教的慈悲喜捨與現代社會的需求結合，讓佛教的教義更貼近現代人的生活，這種善與愛的循環，逐步成為當代文明的新典範。

陽明交通大學指出，證嚴法師的行動與理念，不僅在國內備受尊崇，也屢獲國際肯定。法師曾獲選英國廣播公司（BBC News）「2022年百大女性」、「美國國家發明家科學院（National Academy of Inventors）」發明家院士，也曾榮獲菲律賓麥格塞塞基金會(Ramon Magsaysay Award Foundation)社會領袖獎，以及艾哈邁迪亞穆斯林和平獎（The Ahmadiyya Muslim Peace Prize）和日本庭野和平基金會「第24屆庭野和平獎」得主，並且是美國《TIME》時代雜誌2011年世界百大影響人物。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，證嚴上人不僅是宗教家、慈善家、教育家、發明家，更是一個實踐家，上人將佛法生活化、菩薩人間化的思維、印證佛教的慈悲利他注入各領域，將之實踐在慈濟四大志業、落實理念，遍及全球五大洲。

慈濟醫療法人執行長林俊龍則感恩證嚴上人開創花東地區的醫療志業之路，他強調，醫學有科技與人文面向，證嚴上人發現貧困與疾病息息相關，於1972年在花蓮市仁愛街成立義診所，成為慈濟醫療志業的濟貧救苦的開端。後續為解決花東的醫療資源不足問題，證嚴上人成立花蓮慈濟醫院，教導弟子秉持以人為本、尊重生命，以此為核心理念發展醫療志業。

