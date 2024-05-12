　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

慈濟證嚴法師人心淨化、尊重生命　陽明交通大學頒雙博士學位

▲▼ 國立陽明交通大學今日上午為證嚴上人頒予名譽哲學暨醫學雙博士學位。 。（圖／國立陽明交通大學提供）

▲國立陽明交通大學今日上午為證嚴上人頒予名譽哲學暨醫學雙博士學位。 。（圖／國立陽明交通大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國立陽明交通大學為表達對證嚴法師行誼及其倡導人心淨化、尊重生命之具體貢獻的尊崇與感恩，今（12日）為證嚴上人頒予名譽哲學暨醫學雙博士學位。證嚴法師致詞時提到，感恩陽明交大給予的勉勵，將讓他腳步更穩健地往前走。

今日的頒贈典禮由陽明交通大學校長林奇宏親自頒贈名譽博士學位證書授予證嚴法師，陽明交通大學校長林奇宏、人文與社科院王文基院長代表宣讀表彰辭，感念證嚴上人於全球各地致力推動慈善、醫療、教育、人文四大志業，對淨化人心、環保科技、醫療創新等，帶來巨大貢獻。證嚴上人將這份殊榮，歸於四大志業同仁與全球慈濟人，並對陽明交通大學給予全球慈濟人的鼓勵表達深刻感恩，上人感性說道「感恩在座四大志業同仁，不知道要用什麼語言表達此刻的感恩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

證嚴上人表示，慈濟近一甲子走來，都是靠著人與人之間的清淨本性與無私大愛點滴累積起來的善業。但隨著時間的變化、工具的發達，資訊大量流通，人與人之間的意念也越來越複雜，此刻社會更需要讓人人有共同的方向，讓人人有愛心，走入人間，讓人人能夠有希望，教育需要往善的方向努力、醫療要守護生命、慈善要更積極的施愛人間。證嚴上人謙虛說道，感恩陽明交大給予的勉勵，將讓他腳步更穩健地往前走。

林奇宏宣讀名譽博士表彰辭強調，證嚴上人將佛教的慈悲喜捨與現代社會的需求結合，讓佛教的教義更貼近現代人的生活，這種善與愛的循環，逐步成為當代文明的新典範。

▲▼ 國立陽明交通大學今日上午為證嚴上人頒予名譽哲學暨醫學雙博士學位。 。（圖／國立陽明交通大學提供）

陽明交通大學指出，證嚴法師的行動與理念，不僅在國內備受尊崇，也屢獲國際肯定。法師曾獲選英國廣播公司（BBC News）「2022年百大女性」、「美國國家發明家科學院（National Academy of Inventors）」發明家院士，也曾榮獲菲律賓麥格塞塞基金會(Ramon Magsaysay Award Foundation)社會領袖獎，以及艾哈邁迪亞穆斯林和平獎（The Ahmadiyya Muslim Peace Prize）和日本庭野和平基金會「第24屆庭野和平獎」得主，並且是美國《TIME》時代雜誌2011年世界百大影響人物。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，證嚴上人不僅是宗教家、慈善家、教育家、發明家，更是一個實踐家，上人將佛法生活化、菩薩人間化的思維、印證佛教的慈悲利他注入各領域，將之實踐在慈濟四大志業、落實理念，遍及全球五大洲。

慈濟醫療法人執行長林俊龍則感恩證嚴上人開創花東地區的醫療志業之路，他強調，醫學有科技與人文面向，證嚴上人發現貧困與疾病息息相關，於1972年在花蓮市仁愛街成立義診所，成為慈濟醫療志業的濟貧救苦的開端。後續為解決花東的醫療資源不足問題，證嚴上人成立花蓮慈濟醫院，教導弟子秉持以人為本、尊重生命，以此為核心理念發展醫療志業。
 

ET快訊
王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」
三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

小孟老師／5月13日星座運勢　雙魚狂飆財富自由

三重女婿殺祖孫3人還找人清魚缸　高大成：證明不知道人死了

好多病毒！　醫也中獎：喉嚨超痛完全失聲

阿富汗山洪爆發315死！塔利班急求援　巴西也陷水患釀135死

夏日必備Bra Top少穿一件更舒適！5款人氣品牌推薦　連Jisoo也愛

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

今明全台變天　「下最大」地區曝

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

櫛瓜蒸煮完味道超苦！營養師：別吃

貨到付款收到「詐騙包裹」！前物流業者曝解方

專家曝驅蚊最快方法　「1電器」比捕蚊燈強

鋒面快閃！今晚到明天雷雨炸全台　周二到周五輻射冷卻「溫差大」

暈船台積電主管「我養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧？

「寶寶沒有大拇指」家人堅持打胎！她淚：不是大缺陷

不讓民眾追著垃圾車跑！環境部再補助11縣市試辦「定時定點收運」

更多熱門

相關新聞

海鮮餐廳聚餐嚴重過敏　男血壓狂掉剩70休克

海鮮餐廳聚餐嚴重過敏　男血壓狂掉剩70休克

台中一名60歲男子有過敏體質，日前與家人到海鮮餐廳聚餐，卻發生嚴重過敏，不僅全身多處蕁麻疹還紅腫，連眼睛都腫起來、呼吸喘不過氣，被診斷出合併過敏性休克及血管性水腫，醫院趕緊打強心針。家人懷疑男子誤吃「蝦膏」料理或是軟殼蟹導致；醫師則指出，幸好及早送醫，否則男子恐因吸道阻塞與過敏性休克喪命。

中和秀明里攜手慈濟助照顧戶掃除大成功

中和秀明里攜手慈濟助照顧戶掃除大成功

南投慈濟舉辦蔬食無痕野餐響應世界地球日

南投慈濟舉辦蔬食無痕野餐響應世界地球日

台北慈濟「吹哨人」被打臉！遭爆：只是菜鳥

台北慈濟「吹哨人」被打臉！遭爆：只是菜鳥

震災戶安身立命　花蓮縣府攜手慈濟興建中繼屋

震災戶安身立命　花蓮縣府攜手慈濟興建中繼屋

關鍵字：

慈濟證嚴法師陽明交通大學雙博士

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面