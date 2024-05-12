賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

準總統賴清德520就任，傳出賴清德的就職演說內容方向已定稿，內容將聚焦國家團結、社會溝通、能源轉型，以及青年重視的居住正義等議題。對此，國民黨立委許宇甄表示，民進黨有「台獨、廢核、廢死」三大神主牌，這三大問題導致憲政亂象未解，加重國安危機，社會紛擾變大，賴清德總統520就職演說應該針對這三個問題作出表態。

許宇甄表示，全世界都在關注賴清德的總統演說，我國人民也都企盼著。賴清德能不能到立法院進行國情報告還不確定，朝野明天要進行協商，若質詢形式無法達成共識，國情報告就很難實踐。但總統演說其實就是總統對全國人民乃至世界的國情報告，而世界主要國家特別關注的問題是賴清德總統的兩岸政策要談些什麽，美國ＡＩＴ主席羅森柏格自去年上任後來台灣五次，非常罕見，這跟賴清德曾經說「自己是務實的台獨工作者」有很大的關係，美國、中國大陸都在觀察賴清德的立場是否有轉變？未來四年，賴清德要繼續做務實的台獨工作嗎？這些問題520當天都得揭曉。

許宇甄指出，民進黨有「台獨、廢核、廢死」三大神主牌，這三大問題導致憲政亂象未解，加重國安危機，社會紛擾變大，賴清德總統520就職演說應該針對這三個問題作出表態。這三個問題攸關台灣前途、經濟發展、司法正義，總統作為國家領袖，不能對這幾個問題視若無睹，請勇敢面對，直球對決。

許宇甄強調，賴清德只贏得40%的選票，立法院席次未過半，若要施政無阻礙，必需做到他在勝選演說中所說的「溝通、協商、參與、合作」，但從目前內閣人事安排、國安會諮詢委員的聘任，賴清德總統只在乎立委選舉敗選者、落跑者的位置，用人唯親，派系優先，這種做法怎麼可能做到「團結台灣、社會溝通」？

兩岸問題更是重中之重，許宇甄呼籲賴清德，應該釋出善意，加強對話。賴清德就任後的第一步，應該先解除6月1日禁團令，讓兩岸觀光先恢復正常，找到合適方案，循序漸進的進行雙向對談，降低敵意螺旋，避免兩岸出現戰爭。

