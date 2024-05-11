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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳林飛帆任國安會要職　許宇甄：是在報當年學運之恩？

▲▼民間團體於立法院群賢樓旁舉辦太陽花運動十週年晚會，林飛帆台上短講。（圖／記者李毓康攝）

▲林飛帆。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

針對傳出民進黨前副祕書長林飛帆將擔任國家安全會議副祕書長或諮詢委員一職，國民黨立委許宇甄表示，林飛帆能力不突出，經歷不豐富，要怎麼在諮詢委員這個重要的職位上，襄助總統處理國防、外交、兩岸關係及國家重大變故之相關事項？難道全台灣找不到比他更合適的人選擔當國安會諮選委員了嗎？你們是在報答當年學生運動之恩？

許宇甄表示，國家安全會議是總統決定國家安全有關之大政方針之諮詢機關，會議參加者有行政院長、副院長、內政部長、外交部長、國防部長、參謀總長、財政部長、經濟部長、陸委會主委等人，林飛帆何德何能可以佔據這個職位？

許宇甄指出，民進黨執政八年以來，兩岸停止互動，更因總總言行導致兩岸兵兇戰危；加以全球地緣政治風險增高，國際政局詭譎多變，俄烏戰爭持續了兩年多還看不到尾聲，以巴衝突也未停歇，中東和以伊衝突雖得緩解，但仍需警戒，北韓也三不五時發射導彈，台海問題更是受到全球關注，經濟學人智庫將兩岸衝突視為重大風險之一，賴清德政府挑戰大，用人不該如此兒戲。

許宇甄認為，現任國安會諮詢委員每一位都有專長，也都歷練豐富，對比林飛帆，最讓人印象深刻的職務是民進黨副秘書長，被戲稱林9萬。林飛帆能力不突出，經歷不豐富，要怎麼在諮詢委員這個重要的職位上，襄助總統處理國防、外交、兩岸關係及國家重大變故之相關事項？難道全台灣找不到比他更合適的人選擔當國安會諮選委員了嗎？

許宇甄提到，國安會113年度政務人員待遇編列2363萬1千元，主要支付秘書長、副秘書長、諮詢委員的薪水。國安會設置5-7名諮詢委員，薪水比照部長，年薪將近300萬元。若對比30-39歲的薪資狀況來看，該年齡層平均薪資為54.1萬元，第九等分位薪資爲114萬元，對比之下，能力備受質疑的林飛帆可以領到近300萬薪水，可以知道賴清德對他有多厚愛。

許宇甄強調，林飛帆僅靠著對抗馬英九總統的光環，翻牆衝撞警察，出社會工作就能一路坐領高薪，民進黨對他的禮遇令人垂涎，到底是多大的功勞可以讓民進黨、賴清德對他關愛有加？你們是在報答當年學生運動之恩？還是在還當年運動學生的人情？因而將政府職務作為分封禮物，破壞官箴莫此為甚。既然賴清德這麼喜歡他，要還人情應該讓他回去民進黨部工作，不該蹭用政府人事經費和職位。
 

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