花蓮市打造3心公園！啓動串珠營造計畫　3處公園封閉先優化

▲花蓮市預計5個月內改善及優化市區5處公園，打造「三心」公園。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所積極完善親子公園建設，去年獲行政院核定2,100萬元辦理的「花蓮市公園串珠營造計畫2.0」，預計五個月內改善及優化花蓮市5處公園，其中進豐園區親子公園、長頸鹿親子公園、撒固兒國福養生休閒園區5 ／10起封閉施工。

花蓮市長魏嘉彥表示，造成不便請市民朋友見諒，同時也請期待改善後，花蓮人能擁有更貼心、安心與放心的「三心」公園，花崗山戲沙池及貓頭鷹公園皆有對外開放，歡迎大小朋友盡情來遊玩及放電。

繼110年度串珠計畫，市公所已完成「花蓮市佐倉都會公園營造計畫」及建置「貓頭鷹公園」，為營造老、中、青各年齡層舒適生活遊憩空間，魏嘉彥延續計畫爭取「蛻變‧創生 花蓮市公園串珠營造計畫2.0」，獲得核定計畫經費2,100萬元，含公所配合款210萬，計有5處公園將執行改善工程，分別為撒固兒國福養生休閒園區、大本運動公園、進豐園區親子公園、長頸鹿親子公園、中山公園。





首先於5月10起進行改善工程的三處公園分別是，撒固兒國福養生休閒園區，園區內擁有美麗的山林生態，是一處結合教育、休閒、在地文化等多元構面的複合式養生園區，此計畫將改善其人行步道及綠美化工程；位在市區的進豐園區親子公園、長頸鹿親子公園，因具有特色的遊具，是大小朋友的心中的首選，前者的滑索沙坑區將進行鋪面改善、新設沙坑圍欄，後者將新設沙坑圍欄，防止貓狗進入便溺，完工後將提供給大小朋友更乾淨及放心的遊戲空間。

另外，位於美崙地區東興路旁的大本運動公園及中山公園，也將在近期陸續施工，將改善遊具及更新地墊。5座公園的改善工程預計在10月執行完畢。

魏嘉彥表示，市公所原定在5月進行改善及優化轄內5座公園，且之前花蓮遭遇0403大地震，剛好趁此機會重新安檢市區公園，期改善後能讓民眾擁有廣闊的空間、友善的無障礙環境、加強體適能的活動地點、以及適合舉行全民運動的好去所，同時讓大小朋友可以玩得安心、放心也感受到貼心。花蓮市公所會持續為打造友善親子、活力宜居的城市而努力。