痛批美國介入南海爭議　陸官媒引用英學者研究：中國擁南海主權

▲南海主權爭議不斷。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

為了南海主權之爭，中國與菲律賓近期關係緊張。中國官媒《環球時報》今（12）日發出文章引述英國國際法學者安東尼·卡蒂所著《南海的歷史與主權》，依照歷史證據，強調中國南海主權和相關權益毋庸置疑。

《環時》文章指出，該著作梳理19世紀末以來，美、英、法三國關於南海諸島所有權問題的官方歷史檔案，運用大量史料證明各國政府歷史上均長期承認並支持中國對南海諸島的主權。

該文稱，中國在南海的活動已有2000多年的歷史，最早發現、命名和開發利用南海諸島及相關海域，最早並持續、和平、有效地對南海諸島及相關海域行使主權管轄，確立了對南海諸島的主權和在南海的相關權益。

該文指出，1948年公開發行的中國行政區域圖明確標註南海斷續線，南海周邊國家和國際社會沒有提出任何反對或質疑。包括美、蘇、日、越、菲等國的地圖都畫出南海斷續線，並明確將南沙群島等標註為中國領土。

該文引述《南海的歷史與主權》書中內容稱，西方國家長期承認中國南海主權，為了地緣政治目的，採取了一系列危害南海和平穩定的介入活動。該書作者卡蒂也指出，南海的全部問題應歸咎於，20世紀30年代西方殖民者「闖入直至那時未受打擾的中國人家園」。

最後，《環時》文章總結痛批，《美菲共同防禦條約》違背與中國達成的大量協議和承諾。美國支持菲律賓「南海透明化」，開展對華「南海認知作戰」，刻意在南海製造熱點話題，策劃渲染炒作，手法卑劣老套，最終只是害人害己。