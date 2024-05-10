美菲肩並肩軍演　中國派「萬噸大驅」前往南海

▲解放軍055型驅逐艦。（圖／翻攝新華社）

文／中央社

美國與菲律賓自上月22日起於南海展開為期3週的年度「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演，中國南部戰區海軍則調派「萬噸大驅」等艦艇別苗頭，在南海執行實戰化演訓。

綜合中國環球網等媒體今天報導，近期中國海軍遵義艦、昆明艦、咸寧艦等多款主戰艦艇組成訓練編隊，駛向南海某海域，與此同時，美菲也在南海大規模軍演。

報導說，共軍此番編隊訓練的重點項目涵蓋對海、防空與反飛彈和反潛作戰，以檢驗多項戰法訓練運用成效， 並說編隊的指揮艦由新型且作戰能力強，舷號107的第7艘055型「萬噸大驅」遵義艦擔綱。

中國軍事專家傅前哨和張軍社9日告訴環球時報，055型的萬噸大驅首批8艘已全數交付解放軍海軍，而這次南部戰區海軍在南海的編隊訓練，目的在於提高編隊綜合的實戰和各編組兵力之間的協同作戰能力。

據淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員楊太源於最新一期「中共研究季刊」發表的「2023年中共海軍建設評析」文章指出，去年納入中共海軍序列的艦艇包括055型飛彈驅逐艦遵義艦、咸陽艦。

其他還有054AG型飛彈護衛艦寶雞艦、宜興艦、郴州艦、淮北艦、衢州艦、大理艦、通遼艦，以及1艘039C型常規動力潛艦。

報導另指出，美菲今年的肩並肩軍演，演習地點首次選在菲律賓12海里的領海外，演習項目包括模擬擊沉目標船、奪回島嶼控制權等，一般認為顯然是針對中國。

南海近年來成為區域衝突熱點，而美菲今年的肩並肩軍演動員逾1萬6700名美菲官兵，以及約150名澳洲國防軍和法國海軍一艘巡防艦，規模超越歷年。

演習地點集中在菲律賓北部和西部靠近南海處。這是法國首次派巡防艦參與，美菲特種部隊並於鄰近台灣的巴丹群島（Batanes）實施奪島演習。