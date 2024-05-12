林濁水揭陳水扁一「惡行」釀災難　轟：害慘民進黨憑什麼要特赦？

▲前總統陳水扁。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

近日傳出總統蔡英文將在520卸任前，特赦前總統陳水扁。對此，前立委林濁水昨（11日）指出，只有22%民眾支持特赦陳水扁，而民進黨認同者也只有51%支持，但51%仍然讓人吃驚。他怒轟，做了這樣害慘了民進黨的惡行一句道歉都沒有，憑什麼要民進黨總統特赦，而民進黨居然還有51%支持，也真是莫名其妙。

針對特赦陳水扁議題，TVBS民調指出，48%民眾表示不支持，其中更有28%很不支持，而表示支持的僅「22%」，另外有30%民眾沒有意見。若從政黨傾向分析，國民黨不支持特赦比例達76%，民眾黨也有63%表示不支持；反觀民進黨則有「51%」表示支持特赦。

林濁水於臉書表示，只有22%民眾支持特赦陳水扁，而民進黨認同者也只有51%。但51%仍然讓人吃驚，民進黨該支持特赦嗎？

林濁水指出，且看今天民進黨為什會選出朝小野大，民進黨立委席位比國民黨少，未來執政困難重重的結果，是選票比人少？不是，區域選票民進黨比國民黨多了69萬，不分區選票民進黨也比國民黨多了22萬，票贏這麼多，席位卻輸，「這完全是陳水扁開了國會減半的選舉支票」。

林濁水強調，在前民進黨主席林義雄力挺之下，居然真的修憲兌現，勸都勸不聽，結果造成選舉時票票不等值的災難。他怒轟，做了這樣害慘了民進黨的惡行，一句道歉都沒有，憑什麼要民進黨總統特赦？而且民進黨居然還有51%支持，也真是莫名其妙！

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年5月7日至5月9日晚間18：30至22：15，共接觸931位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為110位，拒訪率為11.8%，最後成功訪問有效樣本821位（市話411、手機410），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。