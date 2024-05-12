　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

扁迷喊「特赦後選總統」　藍委質疑：陳水扁還有4大案待審怎選？

▲▼《陳水扁總統訪談錄》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳水扁。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

近日盛傳總統蔡英文520卸任前可能特赦前總統陳水扁，雖然消息未獲證實，但已讓扁迷期待，更喊「支持再出來選總統」。立法委員許宇甄質疑，陳水扁被特赦後，只是免刑不免罪，他涉犯貪污罪判刑確定，不可以再選總統，而且他還有四大案件待審，是要怎麼再參選總統？

許宇甄指出，民進黨是要為了陳水扁一個人修法，將曾任前總統職務者除外，但民進黨敢這樣做嗎？陳水扁利用部分民眾對不懂法律規範的意識，要為自己創造特赦的正當性，果然是台灣最會選舉的政治人物。

許宇甄認為，要特赦陳水扁以前，應請請陳水扁先向全國人民認錯、道歉，我也要呼籲陳水扁，不要整天只想著「不牢而獲」，現在是你欠全國人民道歉，不是全國人民欠你自由權利。蔡英文總統明知民調支持特赦陳水扁只有22%，但仍要在卸任前頒布特赦令，愛貓的蔡英文應該是「貓的報恩」看太多遍，現在要做「英文報恩」。

許宇甄強調，特赦只能處理陳水扁被判刑確定的案子，至於停審中的案子要等賴清德總統幫他大赦，或者修赦免法。既然陳水扁已恢復到生龍活虎狀態，還能擔任陳幸妤的訴訟代理人，並打贏一審官司，司法院應該重新審理陳水扁停審的案子，早點結束這長達20年鬧劇，陳水扁若是清白就還他一個公道，如果罪證明確，三審定讞，該關就關，該還錢就還錢，若賴清德想再特赦就去做，反正你的標準本來就是雙標，在賴清德的眼中，連吳乃仁都是無罪的，未來要不要也赦免一下？

ET快訊
三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

520就職預演明亮相！國軍空中兵力操演　首場13日清晨6時實施

提醒民進黨不能有私心　陳水扁預測2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁讚當市長綽綽有餘　陳亭妃：規則就是全民調「相信賴清德」

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨吳淑珍很開心

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心：試圖削弱歐美聯盟

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件：這些不適用

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦案

藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

阿富汗山洪爆發315死！塔利班急求援　巴西也陷水患釀135死

夏日必備Bra Top少穿一件更舒適！5款人氣品牌推薦　連Jisoo也愛

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

政治熱門新聞

國軍空中兵力致敬520就職預演　首場13日清晨6時實施

陳水扁預測：2026「韓國瑜是最大變數」

陳水扁挺當市長　陳亭妃：相信賴清德

又是他！男狂拍徐巧芯住家身分曝光

藍營不同調！盧秀燕將出席520 　黃暐瀚讚：國民黨有頭腦清楚的人

陳水扁憶母「在遠方一切無恙」　陳致中贈康乃馨

「無良公關」跟騷徐巧芯？　她曝法律要件

習近平訪問塞爾維亞、匈牙利　綠委憂心

賴清德就職演說引關注　許宇甄：「台獨、廢核、廢死」神主牌請表態

「咱的代誌家己管，毋免別人來操煩」　陳水扁24字回應特赦

白朗峰隧道如煉獄　燒3天39死

林濁水揭陳水扁一惡行　「害慘民進黨憑什麼要特赦？」

新北三重3祖孫滅門案　侯友宜要求速辦案查明真相

巧芯媽開嗆騷擾者　道歉女兒：我太痛苦了

更多熱門

相關新聞

憂罷免恐成政治報復工具　藍委提案修《罷免法》提高門檻

憂罷免恐成政治報復工具　藍委提案修《罷免法》提高門檻

基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜罷免案連署之際，藍營對《公職人員選舉罷免法》有疑慮擬修法反制。國民黨立委許宇甄提出該法修正第75條，增加一年內不得為罷免之提議與連署，讓當選的人至少有一年的時間可以好好做事；同時也修正第90條，要求罷免的票數要高於當初當選的票數，不能讓少數民意否決多數民意。

藍營集體缺席賴清德520就職　王世堅痛批沒風度：還怎麼朝野合作？

藍營集體缺席賴清德520就職　王世堅痛批沒風度：還怎麼朝野合作？

國民黨智庫籲司法院正副院長請辭　建立與總統同進退慣例

國民黨智庫籲司法院正副院長請辭　建立與總統同進退慣例

蔡英文將特赦陳水扁？　許宇甄轟「雙標」：不顧民意反對

蔡英文將特赦陳水扁？　許宇甄轟「雙標」：不顧民意反對

快訊／傳蔡英文下週特赦陳水扁　本人親回：政治問題就是政治解決！

快訊／傳蔡英文下週特赦陳水扁　本人親回：政治問題就是政治解決！

關鍵字：

扁迷特赦總統藍委陳水扁

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面