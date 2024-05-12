扁迷喊「特赦後選總統」　藍委質疑：陳水扁還有4大案待審怎選？

▲陳水扁。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

近日盛傳總統蔡英文520卸任前可能特赦前總統陳水扁，雖然消息未獲證實，但已讓扁迷期待，更喊「支持再出來選總統」。立法委員許宇甄質疑，陳水扁被特赦後，只是免刑不免罪，他涉犯貪污罪判刑確定，不可以再選總統，而且他還有四大案件待審，是要怎麼再參選總統？

許宇甄指出，民進黨是要為了陳水扁一個人修法，將曾任前總統職務者除外，但民進黨敢這樣做嗎？陳水扁利用部分民眾對不懂法律規範的意識，要為自己創造特赦的正當性，果然是台灣最會選舉的政治人物。

許宇甄認為，要特赦陳水扁以前，應請請陳水扁先向全國人民認錯、道歉，我也要呼籲陳水扁，不要整天只想著「不牢而獲」，現在是你欠全國人民道歉，不是全國人民欠你自由權利。蔡英文總統明知民調支持特赦陳水扁只有22%，但仍要在卸任前頒布特赦令，愛貓的蔡英文應該是「貓的報恩」看太多遍，現在要做「英文報恩」。

許宇甄強調，特赦只能處理陳水扁被判刑確定的案子，至於停審中的案子要等賴清德總統幫他大赦，或者修赦免法。既然陳水扁已恢復到生龍活虎狀態，還能擔任陳幸妤的訴訟代理人，並打贏一審官司，司法院應該重新審理陳水扁停審的案子，早點結束這長達20年鬧劇，陳水扁若是清白就還他一個公道，如果罪證明確，三審定讞，該關就關，該還錢就還錢，若賴清德想再特赦就去做，反正你的標準本來就是雙標，在賴清德的眼中，連吳乃仁都是無罪的，未來要不要也赦免一下？