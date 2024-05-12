▲HowHow。（圖／翻攝自Instagram／howhowhasfriends）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber HowHow（陳孜昊）頻道「HowFun」目前有151萬訂閱，有「廢片始祖」、「業配之王」的稱呼，與歌手鄧福如於2019年結婚，育有1子1女，就有網友表示，HowHow幾乎沒有什麼負面新聞，也不會碰有爭議的事情，根本是YT界的清流。對此，網友狂點頭，「How哥目前為止算是很有操守了」。

有網友在PTT發文，「How哥算是YT清流了吧」，最新一則影片是去「流浪動物照護協會」體驗照護員的工作，看完後內心很多感動，除了曾誤穿帶有警徽的服裝遭人檢舉外，幾乎沒有負面新聞，也不走滋事路線，專心在製作影片以及想企劃，大讚HowHow是YouTube界的一股清流。

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▲HowHow和老婆鄧福如結婚5年。（圖／翻攝自Instagram／HowHow）



貼文曝光，不少網友點頭，「他跟明星合拍的都有莫名的喜感啊，而且跑全馬真的威」、「做了10年還保持小清新風格超不簡單」、「因為他專心接業配，專注本業」、「看他跟小朋友自然互動的樣子，感覺就是個好人」、「他全馬破4真的扯」、「How哥就三觀正常啊，不會去滋事」、「推推，真的猛，YT首訂閱就是How How」、「影片有趣有哏，業配也不會反感」

還有網友大喊叛徒，「娶到鄧福如可以讓他說嘴一輩子了」、「有某AFU，能說嘴到下輩子了好嗎」、「娶到阿福根本叛徒」、「清不清流不知道，娶到鄧福如人生勝利組」、「老婆神正身材又好，勝利組」、「不清流怎麼娶到鄧福如」、「How哥不錯了，不過還是先噓叛徒」。

▼網友狂讚。（圖／翻攝自PTT）

