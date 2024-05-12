　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

HowHow拍片超過10年　擁151萬訂閱！PTT狂讚：YouTube界清流

▲▼HowHow。（圖／翻攝自Instagram／howhowhasfriends）

▲HowHow。（圖／翻攝自Instagram／howhowhasfriends）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber HowHow（陳孜昊）頻道「HowFun」目前有151萬訂閱，有「廢片始祖」、「業配之王」的稱呼，與歌手鄧福如於2019年結婚，育有1子1女，就有網友表示，HowHow幾乎沒有什麼負面新聞，也不會碰有爭議的事情，根本是YT界的清流。對此，網友狂點頭，「How哥目前為止算是很有操守了」。

有網友在PTT發文，「How哥算是YT清流了吧」，最新一則影片是去「流浪動物照護協會」體驗照護員的工作，看完後內心很多感動，除了曾誤穿帶有警徽的服裝遭人檢舉外，幾乎沒有負面新聞，也不走滋事路線，專心在製作影片以及想企劃，大讚HowHow是YouTube界的一股清流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲HowHow生日放閃。（圖／翻攝自Instagram／HowHow）

▲HowHow和老婆鄧福如結婚5年。（圖／翻攝自Instagram／HowHow）

貼文曝光，不少網友點頭，「他跟明星合拍的都有莫名的喜感啊，而且跑全馬真的威」、「做了10年還保持小清新風格超不簡單」、「因為他專心接業配，專注本業」、「看他跟小朋友自然互動的樣子，感覺就是個好人」、「他全馬破4真的扯」、「How哥就三觀正常啊，不會去滋事」、「推推，真的猛，YT首訂閱就是How How」、「影片有趣有哏，業配也不會反感」

還有網友大喊叛徒，「娶到鄧福如可以讓他說嘴一輩子了」、「有某AFU，能說嘴到下輩子了好嗎」、「娶到阿福根本叛徒」、「清不清流不知道，娶到鄧福如人生勝利組」、「老婆神正身材又好，勝利組」、「不清流怎麼娶到鄧福如」、「How哥不錯了，不過還是先噓叛徒」。

▼網友狂讚。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

ET快訊
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

生活熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

今明全台變天　「下最大」地區曝

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

貨到付款收到「詐騙包裹」！前物流業者曝解方

專家曝驅蚊最快方法　「1電器」比捕蚊燈強

櫛瓜蒸煮完味道超苦！營養師：別吃

鋒面快閃！今晚到明天雷雨炸全台　周二到周五輻射冷卻「溫差大」

暈船台積電主管「我養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧？

「寶寶沒有大拇指」家人堅持打胎！她淚：不是大缺陷

不讓民眾追著垃圾車跑！環境部再補助11縣市試辦「定時定點收運」

更多熱門

相關新聞

YTR「叉雞」突點名九把刀

YTR「叉雞」突點名九把刀

不露臉的說書型YouTuber「叉雞」，曾因製作YouTuber「尼克星拳擊」的抄襲事件，被尼克星嗆聲約戰，叉雞更表示願意自費來台與尼克星對打，事件在去年夏天轟動一時。然而11日叉雞卻突然發布影片，點名台灣知名導演九把刀，並表示「我想回應一下」，再次引起網友群聚吃瓜。

26歲「地表最強網紅」生日大撒幣！　要送26台特斯拉

26歲「地表最強網紅」生日大撒幣！　要送26台特斯拉

網美遇臨檢「任警揉雪乳」！免罰單秒放行

網美遇臨檢「任警揉雪乳」！免罰單秒放行

疑國軍弟兄酒醉跳街舞拍抖音　國防部曝真相：已向憲兵隊告發

疑國軍弟兄酒醉跳街舞拍抖音　國防部曝真相：已向憲兵隊告發

日本工程師第一次搭台灣捷運驚呆！　點名「1技術」太先進

日本工程師第一次搭台灣捷運驚呆！　點名「1技術」太先進

關鍵字：

HowHowYouTuber清流影片

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面