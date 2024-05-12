男斷指接回...竟長「80條活蛆」慘截肢　院方認：醫生太嫩了

▲男子被迫截肢保命。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

中國大陸杭州發生醫療憾事，一名21歲男子工作時不慎被機器截斷手指，緊急接回後患處又變色發黑，甚至長出80條蛆蟲，不得不截肢保命。男子父親指控醫院先是出現嚴重疏失，事後又不斷逃避責任，強調一定會告到底。

據陸媒《新聞晨報》報導，該名男子上月28日被送進杭州整形醫院進行食指接回手術，起初手術及手術後狀態一切正常，隔天手指雖出現變色，所幸經過放血治療後再度正常，豈料主治醫師30日觀察後情況越來越詭異。

男子父親戚師傅指控，當時大家都發現情況不對，但值班醫師拒絕進一步診斷治療，「他又不是我的病人」，詢問再得知主治醫師已經去放假，等兒子5月2日手指痛得受不了，他打開紗布竟見發黑的手指長滿了蛆，值班醫師得知後才進行清創，並清出至少80條活蛆。

更離譜的是，值班醫師明知手指發黑、紗布自手術後就沒更換，卻一直不換紗布甚至造假醫療紀錄，等男子轉院到省醫院，手指已因為腐爛、部分組織被蛆吞噬，必須截肢食指保命。

對於家屬指控手術後不斷推卸責任、打太極，杭州整形醫院劉科長辯稱一直有積極應對，可能是病人理解有問題造成的認知落差，並指醫師可能經驗不夠、沒做很好的處理，表示未來會加強培訓，但避談賠償及其他更深入問題。戚師傅則指一定會對害人又不負責的醫院提告。

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