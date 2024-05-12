政府發錢了！學生「每月可領6000元↑」　申請條件一次看

▲教育部補助學生「每月至少6000元」。（示意圖／photoAC）



圖文／CTWANT

為引導五專培育人才以就業為導向，使學生畢業具有就業力及學以致用，協助學校建立完善就業輔導與媒合機制，以提升五專生投入職場比率，教育部自106學年度開始補助大專校院辦理「五專畢業生投入職場展翅計畫」，參與計劃的五專四、五年級學生，由企業提供每月至少6000元的生活獎學金或實習津貼。

教育部表示，專科學校以教授及養成實用基礎專業人才，培育就業導向為宗旨，為協助五專生適才適性，學以致用，並引導五專畢業生投入就業職場，提供產業發展所需優質務實致用的技術人力，使專科教育成為臺灣經濟活力的重要動力。

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教育部指出，又為鼓勵學校積極引進社會資源，與企業共同培養產業需求人才，縮短學用落差，畢業即成為認養企業可用人才，以促進經濟弱勢學生翻轉未來，落實社會正義，自106學年度開始補助大專校院辦理「五專畢業生投入職場展翅計畫」，對象為國內公私立五年制專科學校及附設五專部之大專校院四、五年級學生。

教育部說明，由學校透過產學合作，企業提供學生第1年（非實習期間，例如專四）每月至少6000元之生活獎學金及第2年實習期間（實習期間，例如專五）給予基本工資以上之實習津貼，教育部則補助2年就業獎學金（學雜費），學生畢業後並應就業2年，申請期間為每年約5至7月。

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