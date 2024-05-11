美國最危險10州排名大公開　這州暴力犯罪率最高列榜首

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美國最危險10州排名大公開　新墨西哥州暴力犯罪率最高列榜首

美國這10州最危險！　這州暴力犯罪率「每10萬人780起」名列榜首

▲新墨西哥州在全美暴力犯罪和財產犯罪的排行榜中排名第一。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國自從新冠肺炎疫情大流行後，暴力犯罪率下降，但也有幾個州恢復安全的速度比大多數州都還要慢，其中新墨西哥州在全國暴力犯罪和財產犯罪的排行榜中排名第一，路易斯安那州、科羅拉多州則緊追在後，南部和中西部地區則佔據了大部分排名。

據《每日郵報》報導，美國聯邦調查局（FBI）的最新數據顯示，2022年美國的搶劫、襲擊和兇殺案件大幅增加，但此後這些案件有所下降，與前一年相比，2023年謀殺案下降了13%、暴力犯罪下降了6%、財產犯罪下降了4%。

而這些有關暴力和財產犯罪的指標則被用來計算目前全美最危險的州，其中新墨西哥州名列前茅，該州的暴力犯罪率為每10萬人780起，財產犯罪率則為每10萬人2984起。

緊追在後的是路易斯安那州，該州經常被列為美國最危險的地方之一，該州的暴力犯罪率為每10萬人629起，且路易斯安那州還擁有全美第二危險的城市門羅（Monroe），那裡的居民成為暴力犯罪受害者的機率高達三分之一，令人震驚，且門羅也是美國謀殺率最高的城市之一，在過去2年裡一直是最危險的城市，直到今年被阿拉巴馬州的貝塞默（Bessemer）取代。

位居第三的則是科羅拉多州，儘管該州的財產犯罪率比前2個州低，為每10萬3148起，但它是全美自殺率最高的州之一，並且位於美國「自殺帶」的中心。

美國前十大最危險州排行如下：

1.新墨西哥州

2.路易斯安那州

3.科羅拉多州

4.阿肯色州

5.華盛頓州

6.田納西州

7.阿拉斯加州

8.奧勒岡州

9.加州

10.密蘇里州

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