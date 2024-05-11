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4男大生研究出刮刮樂「高中獎方法」！狂中2億獎金

（示意圖／pixabay）

▲4名男大生研究出提高刮刮樂勝率的方法，截至目前為止已獲得600萬美元的獎金（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

4名普林斯頓的大學畢業生發現了某種神祕的方式，這種方式使他們購買刮刮樂時可以有著極高的中獎機率，過去數年間，他們已經透過這個方式獲得了價值600萬美元（折合新台幣約2億元）的獎金。

根據《鏡報》報導指出，這4名學生分別是領頭人蒙托里(Manuel Montori)、吉本斯(Matthew Gibbons)、達文羅伊(Hannah Davinroy) 和博納伊托(Zoe Buonaiuto)。他們從2020年9月起就開始實行這項計畫，他們先是在印第安納州某處彩券行購買了61張刮刮樂，最後當中小獎累計1000美元的獎金，另外還有3張1萬美元的中獎刮刮樂，最後獲利總共為8.8萬美元。

後續在一周之後，他們在密蘇里州當地購買刮刮樂，並從中獲得了最高獎金500萬美元。而在2020年9月，成員之一的達文羅伊也獲得12.1萬美元的獎金，而他其實早在2019年12月時，也在哥倫比亞特區當地購買刮刮樂，也獲得100萬美元。而根據一家媒體的調查，發現蒙托里也在2019年3月，同樣在哥倫比亞特區當地購買刮刮樂獲得10萬美元的獎金。

後續蒙托里成立一家名為Black Swan Capital LLC的公司，幾名成員都一直與這間公司保持著聯繫。報導中也提到，他們在2019年十，差點再次獲得100萬美元的大獎，但最後還是與大獎擦肩而過，僅獲得500美元的安慰獎項。

報導中提到，該團體並未透露他們得以保持高中獎率的方式，但專家認為他們應該是透過公開的數據進行某種計算，進而得出刮刮樂的中獎機率。加利福尼亞大學的統計學斯塔克教授也認為，他們應該是獲得了一種「擊敗系統」的必勝方式。而根據美國彩票官方網站的說明，用這樣的方式來購買彩票或是刮刮樂並不違法。

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