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女Coser遭廠商出賣「曲線大崩壞」！無修圖照被罵翻　一招逆轉炎上

日本女Coser阿波みなみ（miiitan）成功逆轉炎上還圈粉許多網友。（圖／翻攝自阿波みなみ推特）

▲日本女Coser阿波みなみ（miiitan）成功逆轉炎上還圈粉許多網友。（圖／翻攝自阿波みなみ推特）

圖文／CTWANT

被抓包修圖竟逆襲爆紅！日本女Coser阿波みなみ（miiitan）日前被合作廠商公開未修圖照片，驚駭無數網友，但她以示範把真面目修成萌臉、巨乳、細腰的技巧，不僅逆轉造假的炎上風波，還收穫超過800萬網友點閱。

阿波みなみ4日被曬出出席橫濱某柏青哥店活動的照片，但向來以甜美白皙模樣示人的她，卻變成棉花糖女孩樣貌，嚇壞許多一直支持她的粉絲，推文也立刻被網友們瘋狂轉傳。

（圖／翻攝自阿波みなみ推特）

▲日本女Coser阿波みなみ（miiitan）成功逆轉炎上還圈粉許多網友。（圖／翻攝自阿波みなみ推特）

過去不分東西方，只要Coser修圖修太大被抓包，輕則網友嘲諷退追謾罵，重則Coser可能被迫退出圈，這情況在保守的東方尤為明顯。但阿波みなみ不只坦承發福，還展示自己的修圖技巧，親手澆熄可能的炎上未來。

阿波みなみ的其中1張照片被發現背景有異次元扭曲。（圖／翻攝自阿波みなみ推特）

▲阿波みなみ的其中1張照片被發現背景有異次元扭曲。（圖／翻攝自阿波みなみ推特）

阿波みなみ除透露自己胖到67公斤，也用引發外界議論的柏青哥照作示範，修圖並表示其他照片也都是用類似方式修出來。僅管阿波みなみ有些照片被抓包有「異次元扭曲」的疏漏，但她大方坦承修圖、展示修圖技巧，還趁機公開「100天減肥計畫」的操作，立刻獲得網友們狂讚，展現強大公關能力。

另名日本女Coser「にゃるまー Nyarumaa」今年2月來台參加開拓動漫祭FF42，卻遭台灣網友批評長得像男人，讓にゃるまー Nyarumaa大受打擊，直呼「從沒在其他國家受到這樣羞辱」。此事件也能看出不論圈內圈外，都有對Coser樣貌有極高要求的網友。

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