喊告Netflix！《馴鹿寶貝》瑪莎本尊曝真實故事：男主角才是騙子

▲Netflix於4月中旬上線的英國影集《馴鹿寶貝》，強調改編自真實故事。（圖／Netflix）



記者陳致平／台北報導

Netflix的英國影集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）在IMDb 8.0、爛番茄84%的分數引起了熱烈關注。這部影集「強調以真實事件改編」男主角理查德·蓋德（Richard Gadd）根據自己親身經歷改編而成，描述了一名喜劇演員出於善意幫助一名女子瑪莎，卻意外遭受長期跟騷和掙扎。然而，影集的真實性卻意外引發了激烈爭議，一位女子以「本尊之姿現身」自願上電視節目受訪，「說出另一個版本的故事」，並揚言要向Netflix及男主角提告，甚至在節目結束後持續在個人臉書上寫下，「犯罪記錄都可以公開查閱，蓋德是騙子！」

菲奧娜·哈維（Fiona Harvey），一位聲稱是劇中女主角所借鑒的真實原型10日參加著名主持人皮爾斯·摩根（Piers Morgan）的訪談節目，針對影集中的內容發表評論。哈維在訪談中透露出對虛構性影集的不滿，並強烈否認對蓋德進行過任何形式的騷擾。

▲菲奧娜·哈維（Fiona Harvey）自願上電視節目受訪，「說出另一個版本的故事」，並揚言要向Netflix及男主角提告。（圖／翻攝自YouTube）

在影集中，瘋狂的跟蹤狂者被命名為瑪莎，由傑西卡·岡寧（Jessica Gunning）飾演。自從她某天進入蓋德工作的酒吧、並接受了蓋德善意提供的一杯茶後，就開始跟蹤騷擾的行為，期間對他發送了超過4萬封電子郵件，7百則推文和350小時的語音訊息，並繼而電話騷擾蓋德的父母。

然而，主持人向「真實版瑪莎」哈維提問，「您對影集的描述讓人印象深刻。請問，您認為影集中的瑪莎角色與您的真實情況有何不同？」哈維強調，「影集完全是虛構的。我與蓋德見過面，但絕對沒有進行過任何形式的騷擾。」

58歲的哈維否認向蓋德發送大量的電子郵件、Facebook訊息和簡訊，並表示兩人的接觸極為有限。至於，郵件中也有些較誇張的用語，但她輕描淡寫回答「那都是開玩笑」，否認是惡意騷擾。

她解釋，對於「比她年輕且沒工作的男生，根本沒興趣」，她強調影集只有2點是真實的，其一是男主角確實叫理查德、其二是他確實曾經擔任酒保，並澄清自己只與蓋德見過「2-3次」，也否認瑪莎角色被描繪為在運河邊性侵蓋德並攻擊他的伴侶泰瑞。

哈維控訴大量網友試圖肉搜她，甚至向她發出死亡威脅，影集讓她別無選擇地陷入這種狀況，她指責蓋德「利用她的痛苦中賺錢」，堅稱自己是這部影集的受害者。

▲自稱為《馴鹿寶貝》女主角角色原型的菲奧娜·哈維（左），以及劇中女主角瑪莎（右）。（圖／翻攝自YouTube）

「我真希望我沒去過那間酒吧」、「我不是跟蹤狂」，哈維說，她從未被指控犯罪，更別說是入獄。影集呈現出來的劇情和內容對她現實生活影響很大，也損害其身為律師的職業生涯，鄭重強調會對片商Netflix和蓋德採取法律行動。

與此同時，Netflix對於影集的真實性持有不同的看法，公共政策主管金（Benjamin King）宣稱已經採取了「一切合理的預防措施，以掩蓋參劇中人物的真實身份」。金表示，Netflix不希望完全匿名化劇中角色，因為這有損影集的真實性，他解釋，在一切都會被社交媒體放大的世界中，要控制觀眾的行為是非常困難的，「我個人認為要蓋德保持沈默，不要講述這個故事並不會更好」。然而，哈維和一些觀眾對此表示懷疑，認為影集中的情節與真實事件存在著明顯的出入。

▲男主角蓋德在限動中呼籲不要去肉搜任何劇中角色。（圖／翻攝自IG／mrrichardgadd）

儘管蓋德曾經在Instagram限時動態中呼籲，「請不要猜測劇中人物可能是誰，這不是這部影集想要傳達的目的」，除此之外，蓋德並未對哈維的指控或進來的爭議有其他回應。

《馴鹿寶貝》播出後引發的討論不僅引起了觀眾對劇情的好奇，更引發了對於隱私保護和虛構作品與現實事件之間關係的深入討論。然而，哈維決定接受訪談並現身說法，也引起了一些爭議。有人質疑她站在風口浪尖公開回應是否恰當，畢竟這會加深她和影集的連結，並可能進一步影響她的現實生活並對她造成二度傷害。