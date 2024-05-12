徐巧芯告住家外詭異男　律師斷言少1要件「告不成」

▲徐巧芯報警提告。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者張靖榕／綜合報導

國民黨立委徐巧芯指控住家最近常遭人騷擾，氣得向警方報警對一名男子提告《跟騷法》，並指對方就是造謠抹黑而被她提告的網友「無良公關」，如今改名「台北松信資深綠吱」，企圖透過騷擾報復她。律師林智群對此表示，整起事件若要用《跟騷法》提告，「這個法條應該是告不成」。

律師林智群11日晚間在臉書發文討論徐巧芯提告遭跟騷的事件，「巧芯告《跟騷法》告得成嗎？這個法條應該是告不成。」他說當初《跟騷法》制定過程中，討論過是否把「全部跟蹤騷擾行為」都列入適法範圍，但這樣會把債權人到債務人公司要錢的行為也都納入，使得《跟騷法》反而會成為債務人對付債權人的工具。

因此，林智群指出，立法院後來認定適用《跟騷法》的跟騷行為，必須與「性」有關係，其他與性無關的行為則不是用，因此除非徐巧芯可以證明「台北松信資深綠吱」想追求她，否則要用《跟騷法》是告不成的。

林智群最後還問，「松信綠吱你是不是想追人家？」「台北松信資深綠吱」則在留言回覆，「我沒有要追她......。」

林智群也說，即便政治人物立場與自己不同，他還是認為不應侵擾到個人私人生活，而對於徐巧芯抱怨他人擅自來到家門外探頭探腦，還在她家門外拍照片，林智群說徐巧芯自己先前也跑去副總統賴清德萬里老家前拍照打卡，搞一波政治操作、衝流量，「讓人感到不以為然」。