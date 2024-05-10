住家狂被騷擾！巧芯媽失控嗆口罩男道歉「我太痛苦了，對不起」

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

這周日（5月12日）就是母親節了，不過國民黨立委徐巧芯指出，今年的母親節媽媽「一點都不快樂」，因為近日每天都有不明人士來住家騷擾，今天下午甚至有一名口罩男不斷用手機往住家拍攝，讓媽媽氣到忍無可忍，直接開窗對罵，事後也向她道歉「我太痛苦了，對不起了」，令她相當心疼。

徐巧芯在臉書發文指出，今（10日）下午媽媽在家裡幫忙餵貓時，從窗戶有一名男子戴著口罩，在附近假裝閒晃，實際上不斷用手機往她們住家拍攝，由於住家連日來不斷被不明人士騷擾，媽媽終於也忍無可忍，打開窗戶與對方吵架。

▲徐巧芯自曝住家連日遭騷擾，讓媽媽忍無可忍開窗怒罵。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

徐巧芯坦言，過去一直有提醒母親，「不管那些下三濫如何做，都不要理他們，不要跟他們講話」，但媽媽也道歉「我太痛苦了，對不起了」。對此，她只能心疼感嘆，媽媽只是一般普通市井小民，卻要日以繼夜承受這些騷擾，尤其那些謠言既充滿歧視又低級，「媽媽對不起，母親節前夕卻沒能保護好妳」。

徐巧芯最後也強調，這或許不是一個快樂的母親節，吵架也絕對不是好的示範，但是她們是打不倒的勇者，她也一直都沒有辜負「給我力量，為你衝鋒」這句話，所有的負面力量，都會成為她的正面抗戰能量，「永遠要記得，錯的不是我們，是那些把無聊當有趣，到處霸凌羞辱還洋洋得意，毫無底線的綠營側翼。因為我們沒有做錯事，所以永遠可以抬頭挺胸，繼續勇往直前。」