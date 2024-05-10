藍委集體缺席520稱「留立院辦公」　綠黨團邀請：會期中都可赴中了

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委將缺席520賴清德總統就職典禮。民進黨團幹事長吳思瑤今（10日）受訪時表示，立委是國家重要意見領袖，希望他們不要缺席國家重要盛典。對於國民黨團稱當天會在立法院進行相關公務，吳回應，要上班的會期他們都可以舟車勞頓赴中見黨政軍人士，到凱道僅10分鐘路程，還是誠摯邀請他們一同參加。

對於藍委缺席，吳思瑤指出，非常遺憾，520總統交接是國家喜事、盛事，不是單一政黨的事情，立委是國家重要意見領袖、在國家最高民意殿堂，希望他們不要缺席國家重要盛典，為中華民國獻上祝福跟溫暖。

吳思瑤強調，相當遺憾，從立法院到凱道走路只要10分鐘、非常近，為何國民黨團委員不願花時間祝福？卻願意在立院會期間，排除萬難、飄洋過海到中國去見黨政軍人士，有很大落差。

吳思瑤表示，這麼近的距離、國家的盛典，當天有非常多很棒的藝文展演，很多國人同胞會為國家獻上祝福，再次誠心邀請在野黨委員一起來為台灣獻上祝福。

至於國民黨團說要上班，吳思瑤回應，同樣的邏輯，要上班的會議期間他們到北京跟太平島，這都是會期間，到總統府參加就職大典不用舟車勞頓、搭飛機。

吳思瑤強調，距離這麼近，還有一個禮拜，再次誠摯邀請，自己也會把握機會，在立院不同場合遇到在野黨委員，都願意誠心誠意邀請，希望大家一起來。