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每年給3.5萬！康寧大學首創「2科系新生」獎學金　無條件連發4年

▲▼康寧大學大門外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲康寧大學宣布，113學年起就讀幼保與長照系學生，每年補助3.5萬元，比公立大學還便宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部宣布從2月起，就讀私立大專校院學雜費補助3.5萬。為了吸引學生，各大學紛紛祭出獎學金，其中康寧大學今（1日）首創，只要就讀該校嬰幼兒保育系與長期照護系日間學士班，113學年入學新生，將連續四年發給3.5萬元獎學金，加上政府補助，預估每學期只需繳交數千元費用，比念公立大學還便宜。

學測成績周三（27日）出爐。受少子化影響，公私立大學為吸引學生就讀，紛紛祭出高額獎學金就讀，例如若以第一志願錄取亞洲大學，且學測至少四科以上符合錄取學系要求標準，最高可領360元獎學金；東海大學則是考生的學測任四科達到頂標，最多可領取10萬元，世新大學則是祭出以第一志願錄取世新，總成績為該學系最高分者，可獲得5萬獎學金。

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上述學校都對學生設定門檻，但是康寧大學今天宣布，為鼓勵學子就讀康寧嬰幼兒保育系與長期照護系日間學士班，凡是113學年度入學新生，將連續四年發給學生3.5萬獎學金，希望為社會提供幼保及長照專業人才，更善盡回饋社會責任，而康寧無條件提供上述兩系學生3.5萬獎學金，也是全國首創。

康寧大學主秘林立生指出，康寧大學董事長吳慶堂熱心辦學，至目前為止已捐資2.2億元支持校務發展。為了讓學生降低就讀私校壓力，康寧率全國之先，除了政府原本補助3.5萬元外，同步也跟進再加碼每學年3.5萬元，以目前公立大學每學期約2.8萬來說，就讀康寧長照與幼保系學生，每學期只要花數千元，已經比念國立大學還便宜。

康寧大學校長陳清溪表示，因應人口結構變化，長照及幼保人力是未來就業市場不可或缺的一環，相應的技術與能力在AI的浪潮中，康寧要培養更精緻化的專業服務人才。依據先前國發會所發布的預測，我國自2025年將邁入超高齡社會（長者人口占比大於20%），在未來的30年內，65歲以上長者將增加約380萬人，所以急需健康照護人才投入就業市場，長期照護學系即為重點培育具備健康照顧服務、管理及社會工作等多元能力長照專業人才而設立。

陳清溪強調，透過學校補助獎學金，不但減少學生就學負擔，學生更可選其所愛、愛其所選。再加上上述兩系學生畢業後投入的職場工作，都是AI人工智慧無法取代的專長，學生可馬上就能學以致用、學用合一，為產學合作的最佳典範。

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