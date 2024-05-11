揪媽媽參加家樂福文化藝術季！日夜戲、上百攤市集、永續論壇策展活動精彩不斷

▲家樂福文化藝術季於屏東縣民公園盛大開幕，帶來超多精彩活動，讓大家「i在屏東，藝起回家 」。

圖、文／家樂福提供

家樂福文教基金會舉辦一年一會的『2024家樂福文化藝術季』，於昨（5/10）在屏東縣民公園舉行開幕儀式，並由「紙風車劇團」演出經典戲碼《武松愛老虎》，現場有10隻真人比例的萌虎蹦蹦跳跳展開大遊行，讓大小朋友驚呼連連。而主辦單位家樂福文教基金會董事長吳靜吉、家樂福總經理暨基金會董事王俊超以及家樂福永續長暨基金會執行長蘇小真都到場同歡，共同主辦此次活動的屏東縣長周春米也親自帶領縣府團隊出席；另外大力支持本活動的農業部農村發展及水土保持署副署長林長立、國家發展委員會地方創生南區輔導中心（國立中山大學）執行長吳涵瑜、台灣糖業股份有限公司總務課長李士賓等人也蒞臨開幕式，一同看戲逗熱鬧。人氣戲劇更吸引數千民眾攜家帶眷觀賞、歡笑不斷，若錯過今天也別失望，接下來5月11及12日還有日夜戲、百攤市集、永續論壇與展覽等精彩活動，歡迎全家來玩！

i在屏東，藝起回家

為了凸顯家樂福文化藝術季每年以公開免費的方式移動各地，希望讓全臺觀眾有機會近距離欣賞國家級演出，進而推動藝術平權、動物福利的精神，演出團隊「紙風車劇團」特別在開幕式設計了超萌的老虎唱跳，跑到台下與觀眾熱烈互動，正式揭開2024家樂福文化藝術季「i在屏東，藝起回家 」的活動。

家樂福文教基金會董事長吳靜吉表示，家樂福文教基金會已經是第十七年舉辦藝術季，藝術可以促進多元共融、跨齡交流，更希望面對氣候變遷時，每一個小我(i)都能發揮影響力，在藝術季找到我們可以為他人、土地付出的行動，並透過藝文與教育活動一起守護不同的家園，讓不同的存在都能好好存在。

▲從左至右為紙風車任建誠團長、屏東縣長周春米、家樂福文教基金會執行長蘇小真，期望能讓大家在母親節留下最溫馨美好的回憶。

藝術表演、環保市集、永續論壇與展覽 三夜二天精彩多元體驗

家樂福文化藝術季更是創建一個跨域交流、認識在地的的超強平台，在三天的活動中，除了由三個國家級團隊接力在夜晚帶來大型夜戲演出之外，日間還有十組屏東藝文團隊參與日戲以及好吃又好玩的上百攤市集，屏東縣民公園的C棟倉庫更搖身一變為屏東客廳，推出「守護我們的家 從i開始」永續論壇暨展覽，以「農食永續X產銷整隊X消費賦育X地方引路X宜居綠活」為主題， 召集全台跨域夥伴齊聚，整合上中下游生產供應鏈，並帶來在地表演、客廳開講、說食秀、小米文化手作、空間展覽等新五感體驗活動，來啟發每個人以行動守護萬物家園。

家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，這次特別選在母親節舉辦藝術季，除了希望透過市集及展演讓親子共度母親節幸福時光、認識食物來源來守護自身健康，更期盼團結來自全台合作夥伴、民眾的力量，共同從生產、消費端的友善選擇來照顧我們的地球母親、辛勤為我們供應食物的動物母親，讓每個人、每個存在、每片土地都能獲得最溫馨的祝福。

而大力支持藝術季的屏東縣長周春米則以地主身分歡迎家樂福來屏東，她表示從總圖、勝利星村、屏菸文化基地，近年屏東縣文化產業發展與民眾文化參與提升有目共睹，這次家樂福文化藝術季來到屏東舉辦，除了對於打造「文化屏東」加分外，更是母親節送給屏東在地媽媽最好的禮物。更表示屏東縣33個鄉鎮有閩南、客家、原住民、眷村及新住民等多元文化及特色美食，歡迎參與藝術季的朋友可多停留幾天，好好體驗屏東不同的文化之美。

▲「十鼓擊樂團」將於5月11日晚間，與家樂福文教基金會培養的書屋鼓隊孩子們，一起帶來超磅礴震撼的《天龍耳目》。

▲「即將成真火舞團」將於5月12日晚間帶來聲光效果震撼的《火爾摩莎傳奇》。



紙風車、十鼓擊樂團、即將成真火舞團 3大國家級演出一次收集

精彩日戲藝術季限定 10支超強在地表演團隊接棒演出

藝術季最讓人期待的當然是夜戲演出，在超大的戶外舞台及可容納超過萬人的縣民公園大草皮，連續三個晚上接力登場的是三大國內頂尖表演團隊：5月10日由大小朋友超愛的「紙風車劇團」演出《武松愛老虎》，劇情詮釋保育動物的重要性；5月11日由「十鼓擊樂團」接棒和家樂福文教基金會長期培力的台東「孩子的書屋」鼓隊孩子們同台帶來震撼力十足的《天龍耳目》，寫意描寫大地與人之間的關係，而鼓聲由沉穩至急促，彷若描寫出現今世界自然界發出的危機與警訊，讓人類自我省察如何共榮共存。5月12日閉幕式則是由「Coming True即將成真火舞團」演出聲光效果震撼的《火爾摩莎傳奇》，演出內容除了感動人心，更有理念的傳達。

除了夜戲精彩可期，5月11及12日的日戲團隊則是文化局嚴選在地團隊，集合了10組屏東傑出及特色藝文夥伴接力演出，包含「蘇家班掌中劇坊」、「脩禮記」、「羽擊舞藝術」、「種子舞團」、「貓頭鷹兒童劇團」、「全樂閣木偶劇團」、「排灣貝拉」、「花痞子劇團」、「屏東聯合管樂團」、「蒂摩爾古薪舞集」等團體，演出內容包含獨家的兒童故事劇、掌中劇、還有台灣原民民謠、管樂、現代舞交織的高水準藝文演出，場場演出都是獨家客製、保證「藝術季限定」！

▲來賓們一起開心逛家有市集，現場超多特色攤位與美食，好吃又好玩！



▲現場更有許多適合親子同樂又富含意義的攤位，如慈濟的環保教育車，讓民眾瞭解環保愛地球的重要性。



免費拍全家福、親子遊戲區 全家同遊歡慶母親節

上百攤家有市集重磅出擊 跨域加值「獨家共創」

藝術季最好玩的當然是有上百個合作夥伴共同參與、且會串連業者共創獨家限定商品的家有市集，今年家樂福除了與屏東在地夥伴開譜國際攜手合作，也邀請屏東縣府、國發會南輔中心(國立中山大學)、農業部農村發展及水土保持署推薦的地方創生團隊，加上家樂福長期合作的永續夥伴，集結將近100攤的永續特色職人，每一攤都不能錯過。 其中因應母親節主題，今年市集也特別規畫許多適合親子同玩且富有意義的攤位如：可在屏東在地花卉造景留念的免費拍全家福照區、關心動物媽媽的動物福利專區、由台灣玩具圖書館協會提供，可讓親子玩中學愛動物與地球的二手玩具遊戲區、慈濟的環保教育車、水保署的土石流防災介紹車…等。

另外，市集有超過50%攤位來自屏東， 如屏東日曬麵長安製麵、青檸運銷合作社、達魯法樂可可工坊…等攤位都是好吃又好逛的在地熱門店家，同時也有在地社會型組織如屏東伯大尼之家，帶領憨兒販售親手栽種、與草共生的野植紅豆製成的紅豆餅。而來自全台各地與家樂福長期合作的永續夥伴如：台灣動物社會研究會、趴利趴利冰淇淋車、微型智慧農場智食良果以及國家級環境教育場所嘉義布袋的洲南鹽場、邱家兄弟、獵人食坊……等今年當然也不能錯過。而因應花蓮地震後觀光受創，家樂福也特別邀請花蓮新味醬油、豐興餅舖、七星柴魚博物館、花蓮縣餅等4間花蓮商家參與藝術季，希望大家以實際行動力挺花蓮。

藝術季除了有精彩藝文演出和多元市集之外，更重要的是堅持永續及環保理念，希望透過活動讓所有民眾體驗永續生活其實可以從最簡單的行動開始，因此所有攤商連續第五年堅持不提供一次性餐具，而是推廣民眾自備環保餐具、環保袋，並和餐具租借品牌「青瓢」合作，除了市集與工作團隊餐食使用循環容器盛裝之外，現場更提供循環餐具租借，預估可減少7成垃圾量。另外，家樂福對於動物福利的堅持也延續至市集，所有攤位如使用雞蛋及牛奶，原料都必須取得動物福利標章。

▲於C棟倉庫舉辦的「守護我們的家 從i開始」永續論壇暨展覽，讓民眾了解日常使用的食材背後的故事，希望讓大家一起用行動在日常消費中發揮更大影響力。

愛媽媽也愛大地之母 「守護我們的家 從i開始」

永續論壇暨展覽 走入屏東客廳感受新五感體驗

母親節除了希望讓親子同樂，透過文化藝術季為每一個家留下難忘的時光及回憶外，土地也猶如家中母親柔軟堅毅地守護孩子，5月11至12日特別在C棟倉庫舉辦「守護我們的家 從i開始」永續論壇暨展覽。有感於食物系統的重要與脆弱，此論壇家樂福文教基金會希望匯集農食價值鏈中的跨域夥伴分享自身經驗與看見，帶動農食整隊，讓永續食物可以更普及的走入大眾生活選擇中。

自2014年家樂福開始和食物銀行合作建立食物捐贈系統、推動動物福利轉型至賣場推出i價標牌讓消費者輕鬆辨識永續商品選擇，也讓永續品牌得到市場支持。而農業部農村發展及水土保持署、屏東縣勞動暨青年發展處、國發會地方創生南區輔導中心(國立中山大學)、家樂福更在客廳開講，分享農業轉型及攜手推動宜居家鄉的經驗；現場也有農牧產銷職人團揭密食物來源與動物的家、供試吃來教你安心選購。

另外，11日下午家樂福文教基金會特別與台灣動物社會研究會加碼動物福利專場「動物媽媽開心，人類媽媽安心」，讓民眾了解日常最喜歡卻鮮少想過食物來源的真相，如雞蛋和牛奶的消費選擇，現場還提供美味的動物福利商品讓大家享用。希望讓大家用行動一起在日常消費中發揮更大影響力，創造家的快樂幸福。

▲2024家樂福藝術文化季節目表。

《2024家樂福文化藝術季》活動資訊

時間：5/10(五)～5/12(日)

地點：屏東縣民公園

叮嚀：請民眾自備餐具、購物袋並做好防曬準備

詳情：請上家樂福文化藝術季官網https://2024carrefourartsfestival.org/index.php

或家樂福文教基金會FBhttps://www.facebook.com/CarrefourFD.tw/