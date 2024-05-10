23歲正妹甜交殯葬富二代！2個月後「體無完膚」亡…左胸插一把刀

▲徐園。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大連23歲正妹徐園2年前心臟中刀身亡，屍檢發現她肋骨骨折、滿身傷痕、指紋消失，還有多處死後傷。而嫌疑人就是她僅戀愛兩個月、同居半個月的男友。據悉，男友家境殷實，家中從事經營殯葬業，曾有3次暴力前科。不過，法院一審認定女孩是自殺，嫌疑人無罪釋放。

據《紅星新聞》報導，2022年4月26日凌晨1點36分，徐園被一輛私家車送到遼寧省大連市普蘭店區中心醫院時，胸口插著一把刀，衣服被血浸透。當天，她因搶救無效死亡，年僅23歲。

送徐園到醫院的男子，是兩個月多前和她確定戀愛關係的單姓男友，二人剛同居半個月。據悉，單男無業，家裡經營著一家殯葬店，曾有三次暴力前科。在接受警方調查時，單男稱徐園是自殺，但死者家人不認可這個說法，認為事件疑點重重。家人還控訴，徐園遭3次解剖，遺體面目全非，但都沒有出具準確結果。

2022年2月12日，經人介紹認識的徐園和單男確定了戀愛關係。兩個月後，二人同居。據一審判決書，2022年4月25日晚上6點多，單男、徐園和幾位朋友先後在當地的燒烤店和歌廳吃飯喝酒。次日凌晨，單男和徐園在附近超市買東西後回到家中發生爭執，從屋內延續到樓外，單男對徐園進行言語侮辱和毆打。隨後，兩人返回家中，徐園出事。

▲事發地。（圖／翻攝自紅星新聞）

據徐園的姊姊徐女提供的現場照片，徐園躺在地板上，鼻子下方和嘴部有斑駁血跡。徐園左胸處插著一把刀，身上的白色衣服被刀柄撐起，只遮擋了半邊身體。衣服下擺被血跡染紅，裸露的皮膚也有大片血跡。據警方取證照片，徐園生前倒下的地方在廚房和客廳之間，放著一條沾滿血跡的白色浴巾。

凌晨1點02分，單男撥打了救護車，並喊來同住一社區的父母。判決書中，單男及父母稱，當晚他們擔心急救車來不及，單男及單父開私家車將徐園送至大連市普蘭店區中心醫院。急救車司機證詞顯示，駕車前往社區事發地點，發現一輛傷者家屬的小車快速駛離，便開車緊隨其後。

1點36分，徐園被送達醫院，不久被宣告死亡，單男報警。經大連市普蘭店區公安司法鑑定中心鑑定，徐園是銳器刺切胸部致左側肺臟、心臟破裂大出血死亡；徐園雙眼、鼻部、左耳等及下唇粘膜破損出血等符合鈍性外力作用形成，徒手擊打可形成；額部、左上臂、雙下肢等的符合受外力作用形成……，雙手掌側血跡分佈呈空心狀，右手指關節有劃傷。而徐園上衣並無破口。

徐女控訴，事發當晚，僅有單男和徐園兩個人，無第三人證實究竟發生了什麼。

據單男供述，當晚，徐園先去洗澡，因徐園不同意他提出煮泡麵的要求，兩人發生言語衝突，單男摔門而出，徐園圍了一條浴巾追了出去。兩人在離家十多米的樓前發生了撕扯，單男用手打了徐園幾下，後將其整個人拽倒在地……，隨後，單男勸說徐園先回兩人的住所，兩人一前一後回到了家。

單男稱，徐園進門後，找了一件白色衣服穿上，走到廚房水池邊拿起一把水果刀，拔下刀鞘，轉身說了一句「我徐園怎麼對不起你了」，緊接著突然撩起衣服，將刀插進了自己的左胸口。

▲一審判決。（圖／翻攝自紅星新聞）

當晚凌晨3點多，徐女接到母親的電話，得知妹妹徐園出了事，便和丈夫從高新園區坐車趕回普蘭店區。4點多，她趕到大連市普蘭店區中心醫院，得知妹妹已經死亡，父親正坐在病房門口的地上發懵，點開手機裡徐園的微信頭像，一邊看一邊哭。單男已前往普蘭店區鐵西派出所。

隔天第一次屍檢結束後，徐女才看到了妹妹的屍體。據徐女拍攝的照片顯示，徐園面部、手部、腿部都有不同程度的淤青和傷口。徐女稱，想要擦拭妹妹身上的血跡，「手卻一直發抖，動都動不了。」

徐女難以接受妹妹的死。她表示，在出事前三天，4月23日，徐女和丈夫曾與兩人一起吃過飯，那是徐女第一次見到單男，對他的印象並不好。在吃烤鴨時，徐園主動提出要給單男卷春餅。徐女從沒見過妹妹這個樣子，在她印象裡，妹妹性格像女漢子，「如果她被人打，不還手、不反抗是不可能的。」回到家後，她心裡不安，想給妹妹打電話聊聊單男的事情，但通話時，徐園和單男還在商場，徐女就沒開口。之後兩天，兩人沒再聯繫，直到徐園出事。

徐女稱，單男一家開了一家殯葬店。據一審判決書，單男無業，曾有三次暴力前科。2014年，單男因故意傷害罪被判1年，緩刑2年；在緩刑期間，因犯聚眾鬥毆罪被撤銷緩刑，判4年零2個月；2021年又因毆打他人被行拘15日，罰款500元（人民幣，下同）。判決書顯示，單男的前女友稱單男酒後曾動手打過她。

徐園也曾被單男打過，據判決書證人證詞，當年4月20日晚，徐園在單男父母經營的殯葬店找到了喝酒的單男，單男耍酒瘋打了徐園；而單父也在證詞中提到，4月20日，徐園打電話稱被單男打了，單父趕到現場調解，兩人又和好了。而又過了4天，徐園在家不小心碰了單男一下，也被單男打罵。

此外，公安機關提取單男與徐園的聊天紀錄顯示，4月23日晚9點多，二人發生矛盾，單男對徐園說「妳去死吧」。

對於徐園是否患抑鬱症，大連市普蘭店區南山醫院醫生曾接診過徐園，認為徐園當時焦慮、抑鬱，有睡眠障礙，症狀是否嚴重無法確定，也無法判定徐園是否會發生自殺、自殘行為。此外，徐園的前男友、前同事、好友、上司都證實，徐園曾告知他們自己患有抑鬱症，但平常並未見過其抑鬱表現。而徐女在證詞中也表示，徐園只是有輕度的焦慮症，並沒有抑鬱症。

事發第二天，當地公安機關立案。單男隔天被刑事拘留，後變更為監視居住。徐女稱，由於致命工具水果刀被血跡污染，無法檢測指紋，並不能確認是否為他殺，後該案以涉嫌過失致人死亡立案。

▲家人認為徐園死因疑點重重。（圖／翻攝自紅星新聞）

偵查過程中，為確定自殺還是他殺，該案共進行3次屍檢。徐女表示，2022年5月9日，第二次屍檢結束，警方告知屍體上的左側刺創可自己形成，同時不排除他殺的可能性。

大連市普蘭店區公安司法鑑定中心認為，徐園創口呈梭形，創角上鈍下銳，創道呈左前上向右後下走向，創道內組織器官破口寬度與水果刀刀寬相近，體表創口及創道均較規整無變形……，根據死者損傷特徵、衣著狀態、現場及案情等綜合分析，認為徐園左胸部刺創本人可以形成。

徐女表示，鑑定結果未提及排除他殺的證據。另外，在補充偵查的材料裡，她看到調查結果變為「徐園是自殺」。2022年12月，普蘭店區人民檢察院指控單男犯過失致人死亡罪，提起公訴。

2023年9月，普蘭店區人民法院一審判決，證據不足，被告人單男無罪。法院認為：第一，現有證據不足以證明徐園與單男發生矛盾時產生輕生念頭，單男無法預計自己的行為可能引發徐園持刀自殺的結果；第二，現有證據不能證明單男的行為和徐園的死亡結果存在刑法上的因果關係，證人證言均證實徐園並沒有明顯的抑鬱和異常行為，單男的毆打行為對矛盾激化負有責任，雖然在客觀上造成損害結果，但不是出於故意或者過失，而是由於不能預見的原因引起，不能認定為犯罪；第三，單男盡到了必要的救助義務。

徐女及家人無法認可這個結果。2023年12月，徐女申請成為案件代理人，在律師的陪同下閱讀了卷宗。徐女表示，「徐園是自殺」的調查結果還存在疑點，目前的客觀證據很難排除他殺的可能，例如涉案水果刀被血跡污染並不能檢測具體指紋、屍檢報告並沒有排除他殺的鑑定。而單男所供述的當晚情況也存在疑點，徐園將刀刺入胸腔時為什麼要提前撩衣服？當天夜裡溫度不高的情況下，徐園為什麼只裹著浴巾就出門？

2024年3月27日，該案二審開庭。徐女稱，當時，她見到了單男，單男稱徐園的死與自己無關。目前，二審仍在審理中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會，

自殺防治諮詢安心專線，1925；生命線協談專線，1995