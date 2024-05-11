403強震「全台最慘圖書館曝光」　國台圖估：明年春天完全修復

▲403強震讓國台圖成為全台最慘圖書館，預估明年春天才能完全修復。（圖／國台圖提供）

記者許敏溶／台北報導

403強震重創花蓮，遠離震央的新北市國立台灣圖書館，雖沒有人員受傷，天花板上消防管線卻因地震導致錯位而爆裂，「各樓層經歷彷彿十分寮瀑布般的落水」，導致書架大量歪斜倒塌，閱覽圖書區受水損影響，出現大面積淹水，書籍水損嚴重。國台圖表示，為防止積水區感電而必須斷電，同仁在餘震、汙水、悶熱與霉味之中捨身救書，預估所有受損設施要到明年春天才能完全修復，也請民眾多多見諒。

403強震重創花蓮，至今餘震不斷，截至今（11日）餘震累計超過1400起。位於新北市中和區的國立台灣圖書館（國台圖），雖然沒有人員受傷，但各樓層設施設備嚴重受損，強震更導致天花板上的消防管線錯位而爆裂，各樓層經歷了彷彿十分寮瀑布般的落水。

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▲403強震讓國台圖成為全台最慘圖書館，閱覽圖書區受水損出現大面積淹水。（圖／國台圖提供）

國台圖指出，為了防止積水區感電而必須斷電，從403之後，館員便在不停的在餘震、汙水、悶熱與霉味之中捨身救書。所以請民眾不要責備館員，天災之後的這一個多月以來，「我們都流著淚和汗，用盡洪荒之力在復原了。」

國台圖也在網站公告受損狀況，包括4樓、6樓空調系統機房冰水管線錯位爆裂及各樓層空調箱風管破裂。3樓、5樓及6樓閱覽區棧板墜落、消防管線斷裂、風管及線路墜落。行政區及書庫區天花板及牆面大量滲漏水，導致天花板崩落，牆壁浸泡水損毀嚴重；天花板骨架震後扭曲變形導致燈具掉落損毀。隔間牆裂縫及各樓層廁所磁磚膨空剝落。機房飲水機過濾設備倒塌損壞及水管斷裂。各樓層讀者區及特藏書庫區書架大量歪斜倒塌；閱覽圖書區受水損影響大面積淹水，書籍水損嚴重。

國台圖表示，地震導致各樓層設施設備嚴重受損，為維護公共安全及讀者權益，已經爭取時效進行整建及修復，以盡速重建及復原，希望即早開放提供讀者服務。希望災後復原階段，能在公共安全及消防安全兼顧前提下一次到位，3樓及5至6樓閱覽區域暫停開放至114年3月31日，不便之處請讀者海涵。

▲403強震讓國台圖成為全台最慘圖書館，閱覽圖書區出現大面積淹水。（圖／國台圖提供）