李顯龍卸任後「想多陪孫女」！立志繼續讀書　要學AI跟攝影

▲李顯龍執政近20年，將在5月15日卸任。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

新加坡總理李顯龍將於5月15日卸任，交棒現任副總理兼財長黃循財（Lawrence Wong）。他受訪時透露，期待以後可以花更多時間陪伴孫女，並且多多讀書上課，學習人工智慧（AI）與攝影。

72歲的李顯龍向媒體透露，三、四十年前不夠成熟，沒注意到應該充分參與孩子的成長過程，「現在有第二個機會學習孩子（孫女）成長過程，很有滿足感。」他表示，孫女很喜歡跟他們待在一起，「我們也很樂意照顧幾個孫女，看她們長大。」

李顯龍提到，從政前比較有時間看書，吸收與累積知識，從政之後雖可透過實際行動增長知識，但要像讀書一樣思考、斟酌、得到更深層結果，機會就比較少。因此，他希望卸任後利用政府「技能創前程」津貼，報名AI與攝影課程，並且多看一點書，包括台灣作家齊邦媛的著作《巨流河》。

▲李顯龍將交棒給副總理兼財長黃循財（右） 。（圖／達志影像／美聯社）

李顯龍卸下總理後，將出任內閣國務資政（Senior Minister）。他承諾盡最大努力協助繼任者，包括分享自身經驗、觀點及人脈，但黃循財必須自行做出決策，用自己的方式領導國家、說服人民。

李顯龍是新加坡首任總理李光耀的長子，2004年8月執政至今將近20年。他在求學時期是一名優秀的數學家，但多次表示不後悔從政。今年5月1日勞動節群眾大會上，李顯龍最後一次以總理身分演說時直言，「我履行了我的職責，我很高興多年前選擇公眾服務的這條路。」

李顯龍過去就曾透露，4個孩子都對政治沒興趣。他4月接受媒體採訪時，再度被問及是否鼓勵孩子從政，「如果他們不是我的孩子，並且對政治有興趣，那就會。但他們是我的孩子，那麼障礙就會更大。目前為止，他們沒有任何人表現出任何興趣。而我的孫女們都太小了。」

