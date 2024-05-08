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快訊／新加坡空軍F-16墜毀　飛行員彈射逃生

▲▼2018年2月，新加坡F-15、F-16戰機進行空中預演。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡一架F-16戰機在8日墜毀。非失事飛機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

新加坡空軍（RSAF）一架F-16戰機8日中午12時35分在登加空軍基地（Tengah Air Base）起飛不久後墜毀。新加坡國防部表示，這是因為戰機在起飛時出現了問題。

亞洲新聞台（CNA）引述新加坡國防部指出，失事的F-16戰機在起飛時出現了一些問題，飛行員迅速根據緊急程序做出反應，並成功彈射逃生，而飛機則在事後墜毀登加空軍基地。

國防部官員透露，逃出生天的飛行員目前意識清醒，也有能力自行行走，而他也被送入醫院接受治療。幸運的是，這場飛機失事並未造成其他人員受傷，當局現已對此案展開調查。

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