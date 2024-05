快訊／新加坡空軍F-16墜毀　飛行員彈射逃生

▲新加坡一架F-16戰機在8日墜毀。非失事飛機。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

新加坡空軍(RSAF)一架F-16戰機8日中午12時35分在登加空軍基地(Tengah Air Base)起飛不久後墜毀。新加坡國防部表示,這是因為戰機在起飛時出現了問題。

On 8 May 2024, at 1235 hrs, a Republic of Singapore Air Force (RSAF) F-16 experienced an issue during take-off and the pilot responded in accordance with emergency procedures. The pilot successfully ejected and the plane crashed thereafter within Tengah Airbase.