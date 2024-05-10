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桃市府觀旅局參訪新加坡　借鏡發展綠色永續觀光及智慧城市建設

▲▼桃市府觀旅局參訪新加坡。（圖／桃園市政府觀旅局提供）

▲桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長、經濟發展局張誠局長及體育局許彥輝局長率領桃園觀光產業代表團隊前往新加坡進行考察及拜會。

地方中心／綜合報導

新加坡素有「花園城市」的美譽，充滿綠意的城市景觀也早已成為特色，桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長、經濟發展局張誠局長及體育局許彥輝局長率領桃園觀光產業代表團隊，包括旅館、民宿、旅行社、觀光工廠、觀光遊樂業等，進行4天3夜的考察及拜會。

周柏吟局長一行中午落地新加坡刻不容緩，即赴綠色永續建築—新加坡皮克林賓樂雅酒店(PARKROYAL COLLECTION Pickering)參訪，酒店致力於將環保實踐和技術被融入了建築的設計當中，因此建築以綠色植物和水景為特色，處處可見綠意盎然的植物和水景，酒店內的軟硬體設施，兼具設計感，融合了環保實踐和科技。周柏吟局長表示為減緩全球氣候變遷對環境產生的衝擊，落實低碳生活，桃園觀旅局積極推動低碳綠色旅遊。為此，桃園市推動鼓勵低碳旅宿計畫，積極輔導並協助轄內旅宿業者取得環保旅館認證標章資格，截至今(113)年4月底，桃園取得環保標章旅宿家數總計14家，為六都之冠，顯見桃園觀旅局在環保議題上之努力及成果。

▲▼桃市府觀旅局參訪新加坡。（圖／桃園市政府觀旅局提供）

▲▼參訪樟宜機場從中瞭解到其以打造樟宜機場為旅遊目的地的營運策略目標。

▲▼桃市府觀旅局參訪新加坡。（圖／桃園市政府觀旅局提供）

隔天上午參訪樟宜機場，除與新加坡樟宜機場集團的客運發展、航空業務發展部、機場運作控制、機場運作管理主管進行座談，從中瞭解到其以打造樟宜機場為旅遊目的地的營運策略目標，對於機場過境遊、機場智慧觀光及服務，如何與旅行社合作等等面向交流，讓轉機旅客、一般旅客都能在有限的時間，也能享受新加坡的舒適旅遊環境，同時逐步打造樟宜旅遊區，以提高非航空收入。

另也參觀擁有全世界最大的室內瀑布雨漩—「星耀樟宜」，結合運輸、自然生態、文化推廣、零售綜合設施，並融合機場、商場及東南亞的特有文化，對機場在品質、服務及文化都大幅提升，藉此參訪樟宜機場作為桃園市政府未來與桃園機場合作借鏡。周柏吟局長表示，將盡力整合桃園觀光業者，以及政府資源將桃園機場周邊打造成旅遊目的地，增加國際旅客停留桃園的時間。

▲▼桃市府觀旅局參訪新加坡。（圖／桃園市政府觀旅局提供）

▲參訪行程前往金沙酒店餐與座談會，以新加坡政府如何推動MICE產業為主軸探討產業永續發展，期仿效新加坡經驗。

當日下午則是前往濱海灣金沙酒店，針對酒店房間設施、會展產業(MICE)及酒店經營管理，會展產業為新加坡產業重要一環，座談會上以新加坡政府如何推動MICE產業為主軸，探討產業永續發展、會產旅遊服務及如何運用MICE產業的商務客與商務活動來帶動經濟，期仿效新加坡經驗，在桃園打造一個完善且能涵蓋食衣住行育樂的會展中心，並且談及未來互相導客計畫的可行性，雙方約定可以雙城相互宣傳作為基礎，討論未來如何透過由觀旅局帶領彼此業者的資源整合，讓更多新加坡民眾認識桃園的魅力，桃園民眾也能在出遊新加坡時，享受更多來自金沙集團的優惠。

此外，代表團也參訪新加坡最大的綜合社區之一和生活方式中心—Our Tampines Hub；Our Tampines Hub串連民間與旅遊，提供居民生活休憩的友善環境，同時也是國際轉機旅客觀光旅遊的勝地，本次參訪除瞭解如何結合住宅、辦公室、旅館與購物中心、餐飲、娛樂和定期活動，融合街道、人行道和廣場空間，創造具有視覺吸引力且高品質的生活體驗，也盼吸取經驗，提升桃園的國際競爭力，帶動臺灣的經濟及國際地位。

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