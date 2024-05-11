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母親節變天！雷雨轟炸降至15℃　今熱如夏飆35度

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今(11)日高壓迴流，各地晴時多雲，高溫上看35度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今(11)日高壓迴流，各地晴時多雲，高溫上看35度；明天母親節起鋒面接近，轉有雨的天氣型態，部分地區還有雷雨的發生機率。下週二、三大陸高壓帶來乾空氣轉晴，不過早晚溫差大，北台灣清晨可能降至15度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(11)日高壓迴流，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率；白天熱如夏，注意防曬、防中暑。各地區氣溫：北部19至34度，中部21至34度，南部21至35度，東部18至33度。

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明(12)日鋒面接近，大氣趨不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨；下週一(13日)鋒面快速南下，各地有局部陣雨或雷雨；應注意「對流胞」帶來小範圍的「劇烈天氣」。北台氣溫降、明顯轉涼；週一晚天氣好轉，降雨停歇。

▲▼最新(10日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬16日20時「熱帶擾動」發展機率圖(左圖)顯示，菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀中。美國模式(GFS)亦有類似的模擬(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲最新(10日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬16日20時「熱帶擾動」發展機率圖(左圖)顯示，菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀中。美國模式(GFS)亦有類似的模擬(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週二至週五(14至17日)鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率；白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大。下週二、三的清晨，因「輻射冷卻」加成，北台平地最低溫降至15度左右。

下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，但發展很緩慢；其他各國模式亦有類似的模擬，應繼續觀察。

 
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