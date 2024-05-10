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兩波鋒面接力！母親節雷雨「北往南轟」　下周三恐有熱帶系統生成

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▲母親節晚間到下周一受鋒面影響，各地都有降雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今明(10日~11日)晴朗穩定，周日母親節入夜到下周一鋒面接近和通過，天氣最不穩定，各地有陣雨或雷雨，中部以北和宜蘭有較大雨勢，降雨從北往南防短延時強降雨；下周四又有鋒面建立，後續再一波變天。另部分模式預測下周三可能有熱帶系統生成，不過組織性差，氣象署表示目前仍言之過早。

中央氣象署預報員官欣平表示，今天天氣晴朗穩定，中午過後中南部山區有陣雨；周六有鋒面在華南一帶建立，周六天氣晴朗，降雨以午後雷陣雨為主；周日晚間和下周一鋒面接近和快速通過台灣地區，有明顯降雨，天氣最不穩定，將出現短延時強降雨。

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官欣平指出，下周一、下周二鋒面過去後東北季風接力，北部、東半部稍微轉涼；下周三東北季風減弱，水氣減少，天氣穩定，花東偶有降雨，其他地方為午後雷陣雨；下周四又有另一波鋒面建立，環境偏東風，東半部有局部降雨，另華南水氣移入，下周四後天氣可能又轉不穩定。

▲▼一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨將有四階段分布。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨將出現四段分布，官欣平說明，今天、明天雨量分布比較少，中南部沿海有零星降雨，雨量不多，午後有局部雷陣雨，周六晚上到周日清晨金馬有濃霧和低雲影響；周日、下周一鋒面逐漸接近通過，周日白天影響還不是很明顯，周日晚上到下周一降雨較明顯，各地有陣雨或雷雨，中部以北和宜蘭有較大雨勢，降雨由北往南，有短延時強降雨。

官欣平表示，下周二、下周三降雨緩和、出現空檔，僅東半部有局部陣雨，午後其他山區有雷陣雨，雨量變少；下周四水氣增多，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地方有午後雷陣雨，降雨比下周二、三多一些。

▲▼一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，官欣平表示，目前時節進入春夏交替，明天各地溫度有顯著上升，明天各地溫度可到30度以上；周日鋒面接近，夜間降雨較明顯，周日白天仍有高溫；下周一、下周二東北季風影響，溫度下滑，北東較涼約25到26度，高溫下滑約4到5度，中南部仍熱，下周三之後溫度回升。

至於是否會有颱風生成，官欣平表示，部分預測模式指出，菲律賓東方南方海面上會有熱帶系統生成，時間點為下周三(15日)之後，但目前只是模式預測結果，雖然有雲系分布但組織性差，待真正有系統生成再討論較具可信性，現在言之過早。

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