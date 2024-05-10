母親節全台變天！2地雨最猛　下周北部灌涼空氣降溫

▲鋒面周日攪局，周日晚間到下周一清晨通過。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(11日)各地多雲到晴，南部局部高溫上看36度，周日母親節有鋒面攪局，預計周日晚間到下周一清晨通過，將是雨勢最大的時刻，各地有局部陣雨或雷雨，中部以北和宜蘭雨最大，下周一起將有一波降溫，北部和宜蘭轉涼，下周四起水氣變多，將再有一波變天。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天天氣跟今天類似，各地多雲到晴，僅花東有零星降雨，各地山區有午後雷陣雨，不過雨量不會太多。

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周日鋒面接近，曾昭誠表示，各地開始慢慢有下雨機會，周日越晚降雨機會越高，鋒面周日晚間到下周一清晨通過，也是雨勢最強的時候，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、宜蘭雨勢最大，有局部大雨。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一鋒面通過，曾昭誠指出，後續東北季風接力，下周一白天雨勢趨緩，但各地午後雷陣雨仍明顯；下周環境轉乾，且延續到下周三，下周三東北季風減弱，僅東半部有局部短暫陣雨，午後山區有雷陣雨。

不過下周四、下周五水氣再度增加，曾昭誠表示，北部、東半部、中南部山區轉局部短暫陣雨，其他地區多雲。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，曾昭誠說明，明天高溫與今天類似，各地有30度以上溫度，尤其南高屏近山區有接近36度以上，氣象署將發高溫特報；周日晚上鋒面通過，東北季風增強，下周一、下周二北部和宜蘭轉涼，且持續到下周三清晨，北部、宜蘭高溫約25到27度，夜晚低溫約20到22度。另周六晚間到周日金門、馬祖要留意濃霧。

至於未來是否有颱風生成，曾昭誠表示，目前模式預測熱帶系統發展沒有很顯著，各模式看法一直出現變化，發展可能性沒有很高。