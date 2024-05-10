強烈磁暴來襲！氣象署發布預警「持續24小時」　電力系統恐影響

▲氣象署發布「地球磁暴」預警，持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級。（圖／報天文臉書，圖來源為Solar and Heliospheric Observatory(SOHO)）

記者李姿慧／台北報導

氣象署發布「地球磁暴」預警，指出太陽表面活耀區5月8日發生X1.0級太陽閃焰，伴隨日冕拋射物質事件，預期5月11日凌晨至上午將通過近地太空環境，地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級，可能影響電力系統或無線電通訊。

氣象署粉絲團「報天文-中央氣象署」今(10日)上午11時在臉書上發布「磁暴特報」，指出因太陽表面活耀區(AR3664)於5月8日發生X1.0級太陽閃焰，並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件(CME)，預期5月11日凌晨至上午將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。

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氣象署指出，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級(Kp=8, G4)。

氣象署也說明預估影響，包括電力系統，有機會導致大規模的電壓控制系統與保護系統的問題，造成電力輸送網的系統誤判；另太空飛行器操作系統也可能出現表面導電及追蹤問題，飛行器姿態需要進行修正；其他系統影響包括管線電流將對預防設計起作用，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。

依據強烈磁暴事件發生頻率依統計資料，每太陽週期(約11年)約發生100次(約60天)。