停業咖啡廳火警！女拉水管救2愛犬　1人2狗「緊緊相依」喪生火窟　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣社頭鄉石坑一巷日前發生一起民宅火警，疑似電線走火，造成一名年約60歲退休女住戶葬生火窟，初步調查，火災當下，原本已逃出的葉女，為了救2隻愛犬，拉著水管衝進屋內，但來不及逃生，被消防人員發現她手握著水管陳屍門口，兩隻狗兒則緊緊躺在她的身旁，令人不捨。

▲彰化社石村發生火警。（圖／村長蕭益忠提供，以下同）

▲彰化社石村發生火警2隻狗狗被燒成焦黑。（圖／村長蕭益忠提供）

彰化縣消防局表示，這起火警發生在6日上午9時43分，社頭鄉泰安村石坑一巷發生一樓平房民宅火警，立即派遣14台消防車輛，31名消防人員前往救火，該棟建築為已停業多年的平房咖啡廳，抵達現場已陷入火海，有一名中年女子受困，消防人員很快將火勢撲滅，挺進火場搜救發現女住戶的焦屍與2具已經燒焦的狗狗。

泰安村村長蕭益忠表示，火警當天，葉女與一隻愛犬紅貴賓逃出，但另兩隻仍困在屋內，葉女為了救2愛犬又衝回屋內，當時村民們紛紛勸她「火很大，不要進去」，但她仍拉著水管衝進屋內，但一直沒看到她跑出來，紅貴賓身上的毛也被燒到焦黑，忍著被火燒的傷痛，在屋外焦慮的來回徘徊，令現場所有的人看得鼻酸。

據消防局初步調查，失火原因不排除與電線走火有關，不過詳細原因尚待火調人員調查，而葉女的家人前往火場引魂，擲筊問她起火原因也是因「電線走火」引起，相當巧合。

▲彰化社石村發生火警獨留紅貴賓。（圖／村長蕭益忠提供）

▲彰化社石村發生火警，現場燒成灰燼。（圖／村長蕭益忠提供）