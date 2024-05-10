變態男虐狗！硬餵辣椒瞎扯「從小訓練」網友怒了　動防所開罰7.5萬

記者唐詠絮／彰化報導

網路傳出影片，一隻黑色米克斯，被一名男子硬餵辣椒後，立刻跑到一旁吐掉，不斷地甩頭、還發出難過低吠聲，站在一旁的男飼主還不斷的大聲狂笑，影片還打上斗大的字「從小開始訓練吃辣」，引發網友撻伐肉搜，該男子被查出是彰化人，動防所表示，此行為以違反動保法第30條，故意傷害可處15000元以上到75000元罰鍰。

▲強塞小黑米吃辣椒，動防所追查開罰。（圖／翻攝自臉書／我要當流浪動物義工救援團隊）

養寵物的人們都知道，人類生活中刺激味蕾，胡椒、辣椒、洋蔥、韭菜、姜等等辛辣食物，這類食物容易刺激狗的消化道，將嚴重引發狗狗腸胃道過敏、嚴重的甚至還會腹瀉，其中洋蔥蒜類，也會引發血尿，對狗狗有致命的殺傷力，不可不防，但彰化竟傳出強餵狗吃辣椒的虐狗案。

▲強塞小黑米吃辣椒。（圖／翻攝自臉書／我要當流浪動物義工救援團隊）

影片顯示，該名男子拿著火紅的辣椒，狗狗閉口將頭甩到一旁，但飼主強拉牠的嘴巴硬塞，小黑米咬了2下被辣到吐掉，受不了的狂甩頭，難過的模樣，卻讓男子大聲戲謔狂笑，不少動保人士看到限動影片後，痛心譴責這「虐狗」的行為，將影片上傳到「Dcard」、「我要當流浪動物義工救援團隊」等社群，有網友說「真的超傻眼還狂笑」、「真的是很可憐」，「希望不是他們養的不然超可悲」。

事件燃燒一天，男子雖然將限動影片刪除，但被網友搜出有持槍對空鳴槍影片，動防所接獲通報後，已於昨(9日)發文到彰化警察局協助調閱，並將依違反動保法第30條規定，「故意傷害」或使動物遭受傷害、而未達肢體嚴重殘缺等，可處1萬5000元以上到7萬5000元罰鍰。