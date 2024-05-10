鴕鳥台中街上狂奔　彰化釣客「在貓羅溪看過」疑遭流浪狗追逐亂跑

記者唐詠絮／彰化報導

台中市烏日區溪尾大橋昨（9）日清晨，有2隻鴕鳥逛大街，讓不少用路人受到驚嚇，由於該區靠近彰化貓羅溪，也有民眾日前在貓羅溪畔，目擊有4隻鴕鳥在附近低頭喝水，疑似兩隻鴕鳥就是從這裡跑到烏日。今天現場雖然沒有牛隻或是鴕鳥出現，但有民眾猜測，附近流浪狗多，鴕鳥可能是在這裡被追逐後，嚇得逃到烏日大街上。

▲民眾曾經目擊4隻鴕鳥出現在貓羅溪河畔。（圖／民眾提供）

▲4隻鴕鳥在逛大街。（圖／記者鄧木卿翻攝）

彰化縣芬園鄉與台中市交界的羅溪河畔，有豐富的自然生態，以往經常出現200多大小牛隻，渡河悠閒吃著水草，形成另類的「塞外風光」美景，林保育署也觀察到成年石虎帶領小石虎活動蹤跡，南投分署也進行河灘地生態造林計畫。

2隻大鴕鳥昨天清晨現身在台中市烏日區溪南路三段馬路上跑步，引發市民議論，花了超過35分鐘才將鴕鳥趕到一旁停車場圈圍，到底這2隻鴕鳥來自何處，有彰化民眾猜測，他曾在貓羅溪畔旁釣魚時看過4隻，這2隻鴕鳥有可能是被浪狗追，才會逃跑出來。

▲貓羅溪河畔有200隻牛群形成另類的塞下風光。（圖／鄉長林世明提供）

台中市農業局呼籲民眾若有飼養寵物，應善盡約束責任，避免任意竄入道路，若影響交通安全，可依道路交通管理處罰條例第84條規定處罰所有人或行為人，倘若因此而發生交通事故，飼主也需負起事故賠償責任。



