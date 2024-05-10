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噁爆！大叔全裸逛公園「肛門對準飲水台」磨擦　警釣出男同野砲場

▲▼日本男性將自己的肛門對準蘆花公園的生飲台，遭到警方發現而逮捕。（圖／VCG、翻攝自日網）

▲日本男性將自己的肛門對準蘆花公園的生飲台，遭到警方發現而逮捕。（圖／VCG、翻攝自日網）

記者羅翊宬／編譯

包括二二八公園在內，台灣許多公園皆設置「自來水生飲台」，提供遊客們有乾淨的水飲用，不過你敢喝嗎？最近在日本東京，就有警方發現當地具有男同性戀傾向的中年男子，居然將公園當作全裸約砲的發展場，甚至還將自己的肛門對準生飲台的水龍頭磨擦，因此緊急封鎖生飲台。

根據日媒《文春Online》，隸屬於警視廳成城署的警察最近在位於東京都世田谷區的蘆花公園，於4月初夜間發現「行跡可疑」的中年男性，該名男性脫下褲子、內褲，以幾乎是露出下體的半全裸姿態騎乘腳踏車，經調查後確認是住在東京都杉並區的56歲男子。

警方調閱該名男子的手機，才發現該名中年男子根本就不是初犯，先前還曾在蘆花公園內拍攝全裸寫真，因此以涉嫌公然猥褻罪將之逮捕。然而，警方之後又發現一張更噁的照片，男子居然用自己的肛門磨擦設置在公園內的自來水生飲台，甚至還疑似對準插入。

警方第2度逮捕同名男子後，便向世田谷區通報。對此，世田谷區相關人士立刻在飲水台的四周利用路障設置簡易柵欄，並貼上「使用中止」的告示牌，疑似是擔憂飲水台遭到該名男子用肛門磨擦後，可能有衛生方面的疑慮。

▲▼東京都世田谷區蘆花公園夜晚時人跡罕至，部分族群進行「特殊社交活動」。（圖／翻攝自X）

▲東京都世田谷區蘆花公園夜晚時人跡罕至，部分族群進行「特殊社交活動」。（圖／翻攝自X）

該名男性向警方坦承，他是為了滿足自己的性慾，才會做出一連串的舉動，當時他趁著四下無人之際抵達蘆花公園，還用望遠鏡觀察四周是否有陌生人或異性戀接近，之後便脫去所有衣物，在公園內「全裸」徘徊，甚至還用肛門磨擦飲水台的水龍頭，並露出下體騎乘腳踏車。

警方相關人士透露，「其實這座公園從以前到現在，就一直是男同性戀者們可以隨心所欲做出公然猥褻行為的『夜間發展場』，警方深知這座公園的特性，因此始終保持警戒。」

該媒體循線在網路上搜尋和「發展場」相關的論壇，便能發現盧花公園確實是當地男同性戀者們口耳相傳的野砲聖地。論壇上網友們留言，「想要吸X的人感覺有很多，我也想去看看」、「有人喔，你到的話告訴我」。

警方對此現象感到無奈，「東京都內其實存在著許多這種發展場，難以杜絕公然猥褻行為，對於盧花公園有民眾遭到逮捕的案件感到震驚。」

據悉，「發展場」為源自於日文的男同性戀專業術語，指的是提供素未謀面的男同性戀者們相遇後進行性行為的地點，通常公園、大眾澡堂、錢湯等較容易淪為發展場。

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