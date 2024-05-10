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韓電音和尚嗨跳「佛祖Hands Up」　大馬佛教界怒批褻瀆：應驅逐出境

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓搞笑藝人「日進大師」以僧服造型在DJ電音界爆紅，靠著融合佛經的電音歌曲《佛祖Handsome》和動感合掌手勢，吸引大批粉絲入場求超渡。繼結束在台灣的表演後，更前往馬來西亞「普渡眾生」。然而此舉卻意外吸引大馬佛教界和政界關注，大馬國會議員和青年佛教領袖呼籲政府，應該禁止日進大師入境。

▲▼南韓電音界搞像藝人「日進大師」最近受邀前往馬來西亞表演。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓電音界搞笑藝人「日進大師」最近受邀前往馬來西亞表演。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒《News1》、馬媒《光明日報》，來自南韓的日進大師5月初受邀前往馬來西亞吉隆坡GemuClub夜店表演，強勁的音樂和燈光吸往大批年輕男女跟著雙手合十、一起跳「佛祖Hands Up」。原本主辦方邀請日進大師於衛塞節前夕的21日加場演出、31日馬六甲也有夜店邀請表演，豈料卻掀起態度保守的大馬佛教界反對聲浪。

▲▼日進大師在夜店模仿禮佛的誇張表演形式引發大馬國會議員魏家祥反彈。（圖／翻攝自臉書）

▲日進大師在夜店模仿禮佛的誇張表演形式引發大馬國會議員魏家祥反彈。（圖／翻攝自臉書）

馬來西亞佛教青年總會（馬佛青）發出公告呼籲各界人士，無論是娛樂場所業者、內容創造者、線上線下服務和產品商販，皆必須考量種族、宗教、王室等「3R」因素，避免安排與推出觸及3R的敏感內容或產品。

對於日進大師穿起韓國佛教袈裟表演，馬佛清總秘書鄒翔源指出，「以三寶之一的僧眾為模仿對象，在舞廳等違反五戒元素的娛樂場所進行與佛教儀式相關的表演極不恰當，不僅影響佛教的莊嚴形象，也可能導致大眾誤解誦經合十的真正意義。」

具有華裔血統的前馬來西亞交通部長、現任國會議員魏家祥則在臉書發文，「我今早向內政部長建議，為了國家的宗教和諧，必須強制停辦日進大師偽裝成佛教僧侶的表演。該名韓國DJ的行為非常不恰當，因此一定要設法阻止。一旦其他地方邀請他表演，則內政部應該禁止。」

魏家祥態度相當強硬，「我已經向馬來西亞移民局和警方呼籲，禁止日進大師入境大馬。」

▲▼日進大師原定21日、31日的表演宣告取消。（圖／翻攝自韓網）

▲日進大師原定21日、31日的表演宣告取消。（圖／翻攝自韓網）

佛光山新馬泰印教區總住持覺誠法師是馬來西亞國家團結部宗教和諧委員會成員，他希望當局能夠關注這起事件，「在夜店穿著僧服、以出家人形象狂野演出，不僅有辱佛教、更罔顧我國（馬來西亞）宗教敏感性。弘揚佛教有很多方法，但不是這種方式，請尊重佛教徒的感受。」

據悉，日進大師原訂21日在衛塞節的演出，並未獲得馬來西亞海外藝人表演與電影播放中心委員會（PUSPAL）的批准；至於31日的演出則尚未提出申請。

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