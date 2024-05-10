疑魚果市場改建違反程序　游淑慧：柯文哲是不懂市政的昏君

▲游淑慧。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧爆料，前台北市長柯文哲卸任前為趕拚政績，將第一果菜暨魚貨批發市場改建工程案減項發包，造成下任市長若不追加預算，就會成為爛尾樓。柯文哲回嗆，每一筆預算都曾在議會審查，當年不講話，現在跳出來，「還是你要跟我說你當年是白癡，現在突然搞清楚？」游淑慧則反批，柯文哲真的是不懂市政的昏君。

游淑慧說，柯文哲才真的是番顛，說不過人就罵人，好意思提當年。當年審這筆預算她不是議員，但柯文哲真的是不懂市政的昏君。而且是哪種只求連任、自己承認第一任都不懂、亂做的市長。

游淑慧表示，當年她就說柯文哲違反預算編列，這樣亂編預算會出事。但柯文哲，會聽人家勸嗎？

對於指控，民眾黨發言人吳怡萱回應，108年第一魚果市場改建案因流標等因素影響，為讓工程順利進行，同時將工程金額風險控制在合理範圍內，函送議會「第一果菜及魚類批發市場改建工程預算不足之有效對策報告」，原140億元之預算興建至5樓，6樓以上 (農棟6樓、魚棟6至8樓) 採後續擴充方式辦理，過程、預算、決議，皆經議會同意，游淑慧也在會議紀錄中。

吳怡萱提及，第一魚果市場設計規劃以農產棟地上6層、魚產棟地上8層樓，預計118年完工，並未有報載所提「若不同意加蓋這1加3層樓，恐有公安消防問題，導致整棟市場改建不能用」此論點完全本末倒置，目前一切皆按照規劃進行改建。