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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疑魚果市場改建違反程序　游淑慧：柯文哲是不懂市政的昏君

▲▼ 蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-游淑慧。（圖／記者黃克翔攝）

▲游淑慧。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧爆料，前台北市長柯文哲卸任前為趕拚政績，將第一果菜暨魚貨批發市場改建工程案減項發包，造成下任市長若不追加預算，就會成為爛尾樓。柯文哲回嗆，每一筆預算都曾在議會審查，當年不講話，現在跳出來，「還是你要跟我說你當年是白癡，現在突然搞清楚？」游淑慧則反批，柯文哲真的是不懂市政的昏君。

游淑慧說，柯文哲才真的是番顛，說不過人就罵人，好意思提當年。當年審這筆預算她不是議員，但柯文哲真的是不懂市政的昏君。而且是哪種只求連任、自己承認第一任都不懂、亂做的市長。

游淑慧表示，當年她就說柯文哲違反預算編列，這樣亂編預算會出事。但柯文哲，會聽人家勸嗎？

對於指控，民眾黨發言人吳怡萱回應，108年第一魚果市場改建案因流標等因素影響，為讓工程順利進行，同時將工程金額風險控制在合理範圍內，函送議會「第一果菜及魚類批發市場改建工程預算不足之有效對策報告」，原140億元之預算興建至5樓，6樓以上 (農棟6樓、魚棟6至8樓) 採後續擴充方式辦理，過程、預算、決議，皆經議會同意，游淑慧也在會議紀錄中。

吳怡萱提及，第一魚果市場設計規劃以農產棟地上6層、魚產棟地上8層樓，預計118年完工，並未有報載所提「若不同意加蓋這1加3層樓，恐有公安消防問題，導致整棟市場改建不能用」此論點完全本末倒置，目前一切皆按照規劃進行改建。

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