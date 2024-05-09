傅崐萁兆元3案協商無果　柯建銘喊不會擋花蓮：每個人都要向憲法低頭

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁提出的花東三個建設案，今（9日）由韓國瑜召開朝野協商。歷經三個半小時的協商無果，民進黨團總召柯建銘強調支持交通建設、但要合理，民眾黨團總召黃國昌表示，不同意用特別預算方式處理。柯建銘會後受訪時表示，每個人都要向憲法低頭，「我們表決一定會輸，過去也曾從1986年到2016年都沒贏過，但事情要講清楚。」

柯建銘表示，今天很高興，至少大家都沒有動怒情況下，還有機會慢慢講清楚，每個人都要向憲法低頭，現在是憲政時刻，大家要有基本憲法常識，若立法違憲且剝奪行政權，那當然不可行，傅崐萁要弄特別條例，3個案子就要兩兆，假如這樣做，以後大家都提特別條例，行政權就完全被剝奪。

柯建銘指出，預算編列是行政院權力、預算審查是立法院權力，憲法規定很清楚，審查預算不可作增加支出預算，大法官解釋也很清楚，這是所謂責任政治，今天把道理講清楚，但他們完全不關注這一塊。

對於今日協商內容，柯建銘表示，黃國昌「被違憲」也不敢講，他要提修正案說在意財政紀律，但要往下走就不行，還是包牌支持國民黨案子，遺憾他還是一個法學博士，每次跟他講，黃國昌都不敢直接面對憲法問題。

柯建銘也向韓國瑜呼籲，這是重要歷史時刻，黃國昌說出委員會一個月、協商後直接表決，韓國瑜權力完全不見，變成民進黨在捍衛韓國瑜權益，真的這樣做韓院長還有存在價值？朝野協商在立院已經30年，每年都這樣做，每個地方要建設都歡迎，國家要怎麼做有優先順序，要在憲法底下做事，每個人都要向憲法低頭。

「表決我們一定會輸，但事情要講清楚。」柯建銘強調，民進黨過去曾經30年在院會、委員會表決幾萬次都輸，從1986年到2016年都是，2016年以後才贏，「就我個人經驗，從1993年到2016年，整整22年表決沒贏過，但這就是民主，民主在往前，國會民主不能被沒收，不能讓台灣民主毀於一旦。」