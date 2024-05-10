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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁花東3條例要上兆特別預算　白營有意見、藍委也反彈「要避免」

▲▼朝野黨團協商 環島高速鐵路建設特別條例等草案 柯建銘 傅崑萁 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁提出環島高鐵、花東快速公路以及國道六號東延花蓮三大交通建設特別條例，昨日立法院長韓國瑜召集協商時，民進黨團強調支持交通建設、但要合理；民眾黨團則不同意用特別預算方式處理；朝野仍無共識，其中環島高鐵、花東快兩案最快將於今（10日）院會表決。對此，藍委賴士葆也表示，特別預算越少越好，這是向子孫伸手要錢，能避免就要避免；綠委許智傑則指出工程所費不貲，推動大型建設時更需要謹慎，希望在野黨就事論事。

朝野昨歷經三個半小時的協商無果，民眾黨團總召黃國昌表示，他們支持交通建設，不同意用編列特別預算方式入法，也應維持公共債務法上限，遵守財政紀律及可行性評估，民眾黨也將提修正動議；而民進黨團總召柯建銘強調，「所有建設我都贊成，讓人民便捷、安全都是天經地義，但要合理！」韓國瑜以林覺民的與妻訣別書形容柯建銘「苦口婆心」，並宣布散會。

對於特別預算爭議，國民黨立委賴士葆受訪時表示，希望特別預算越少越好，這都是舉債，向子孫伸手要錢，這能避免就要避免，若建設能透過政府公共預算跟歲計盈餘使用，比較能得到民眾支持。

民進黨立委許智傑則指出，環島高鐵、國六延伸等案，都是國家重要建設，所費不貲，需要謹慎的評估規劃，現在極端氣候，特殊狀況頻頻發生，推動大型建設時更需要謹慎，不宜躁進，希望在野黨可以就事論事，就工程、可行性、環境影響評估等因素、做全面的思考後再行動。

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