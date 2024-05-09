3小時協商無果　黃國昌：不支持傅崐萁「花東」3建設用特別預算

▲朝野黨團協商歷經近四小時協商無果。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨團總召傅崐萁提出的花東三個建設案，今（9日）再由立法院長韓國瑜召開朝野協商。歷經三個半小時的協商無果，民進黨團總召柯建銘最後強調，「所有建設我都贊成，讓人民便捷、安全都是天經地義，但要合理！」韓國瑜以林覺民的與妻訣別書形容柯建銘「苦口婆心」，並宣布散會。值得注意的是，民眾黨團總召黃國昌表示，他們支持交通建設，不同意用特別預算方式加以處理，還是要遵守財政紀律及要求可行性評估。

針對花東建設，國民黨立院黨團總召傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等三案，遭民進黨團批評為「N兆錢坑法案」。其中，花東快速公路上看2500億元、環島高鐵上看Ｎ兆元、國道六號東延花蓮上看8000億元。

立法院交通委員會初審時，朝野對於三個特別條例都無法達成共識，全案保留送交由黨團協商。協商一開始，院長韓國瑜首先提出黨團協商建議，韓國瑜也在藍綠黨團幹部多次發言後，主動徵詢民眾黨團立場。

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌表示，支持交通建設，但對於用特別預算方式編列，他們並不同意，而排除預算法、公共債務法的限制，他們也不同意。另外，任何交通建設都必須要有可行性評估，行政部門負責任做出來後交由立法院把關，確定真的有可行性時再往下走。而今天只是協商，大家表達基本立場；黃國昌強調，「支持建設，不同意用特別預算方式加以處理，還是要遵守財政紀律及要求可行性評估。」

民進黨團總召柯建銘則說，針對憲法的事情就談憲法，怎麼規定就怎麼來，若無基本依歸，那國民黨怎麼表決怎麼贏，但責任政治在哪裡？所有建設他都贊成，讓人民便捷、安全都是天經地義，但要合理！「請傅崐萁要理解，很多事情不是你想怎麼做就怎麼做。」

傅崐萁回應綠白黨鞭，民眾黨雖然不支持特別預算，但願意支持交通建設，這個就是真正的朝野協商，提出問題立場表達。

與會交通部部長王國材表示，建議不要用特別條例去進行個案計畫，而是可行性要評估，國六東延花蓮最大問題是要穿越中央山脈，目前在做路廊的選擇跟地質探勘，115年就會完成；至於高鐵延伸，全國陸海空建設很多，可以同意加速辦理，但不建議用特別條例，否則客觀評估的程序就不見了；國家發展委員會副主委高仙桂指出，之後會循行政院中長程計畫後，交由國發會審議，要符合所有相關法令，因為要確保政府支出有效益，且有助於國土永續發展

歷經了三個半小時的協商未有結果，韓國瑜裁示，各黨團已經充分發言，因此散會。