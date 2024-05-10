民眾黨519踢館綠營主堡　綠委揭2「貓膩」：像故意不讓這場活動成功

▲台灣民眾黨主席柯文哲、立委黃國昌等人出席【第三波民主改革 519草根行動啟動】記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍綠議員追打民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的北士科、京華城、台智光案；柯9日宣布，19日要在準總統賴清德上任前，赴民進黨中央黨部前發起遊行。對此，民進黨立委林俊憲9日表示，519，怎麼看都像故意把阿北僅存的政治能量消耗殆盡的大戲。從黃國昌喊出又要上街以來，種種的操作，自己越看越奇怪，「感覺就像是故意不想讓這場活動成功，主要有兩點：一是時間，二是主題。」

柯文哲9日上午率立院民眾黨團立委們一同到監察院門口，舉辦「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會，該場活動預計在5月19日下午2時至4時展開，地點位於北平東路前，以「憲政改革、司法改革、國會改革、媒體改革」作為主訴求。

林俊憲說明，台灣每年大大小小的示威活動上百場，有辦在平日的，當然也有辦在假日的。如果是平日，通常會在抗議對象的門口舉行，要把聲音傳達出去，要有人在場，最好有代表出來接受陳情書，象徵訴求有傳達到，才算圓滿。如果是辦在假日，則又是完全不同思路，假日舉辦當然是為了讓盡可能多的人參與，人數營造出的畫面才是重點。

林俊憲指出，黃國昌要號召大家上街，場面當然不能輸，怎麼會選在民進黨部前狹小的北平東路？難道是想「草船借箭」，把隔壁華山文創園區假日滿出來的人潮都借進來嗎？即使把華山的逛街人潮都算進去，路就那麼窄，也容納不了多少人，至少畫面絕不會比凱道好看。選址在民進黨部前，這是第一怪。

對於活動內容，林俊憲補充，第二怪是他們洋洋灑灑列出四大「改革」訴求，但具體想怎麼做？不知道。「包牌」式的抗議是不可能引起多大迴響的，少了明確唯一的訴求，參加者連自己要什麼都不清楚，結果就會像716那樣，當初2大訴求都搞得零零落落，現在一次要包4個，「國昌老師會不知道這些最基本的眉角嗎？我不相信。」

林俊憲表示，直到今天民眾黨把柯文哲架出來開記者會，把所有能避免的錯誤都故意踩一遍，這下一切都很清楚了：這就是一場設計來失敗的活動。不像716，柯文哲這次就是主辦人，不能再切割，519的成敗直接算在他頭上，故意加上一堆不利因素，藉此一舉把柯文哲僅存的政治能量消耗殆盡，「而國民黨正在對阿北窮追猛打，能承受這最後一擊嗎？實在令人擔心。街頭能創造強人，也能讓人黯然退場，這恐怕是我能給阿北最後的忠告了。」